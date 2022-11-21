Сына Павла Астахова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима

В качестве наказания наследника Астахова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Сам Антон не признает вину.

«Изначально Астахов проходил по общему делу о хищениях в саратовском «НВКбанке» вместе с 14 его топ-менеджерами. Суммой ущерба называли 1,2 миллиарда рублей – потом она увеличилась до 2,9. Но затем Антона стали судить отдельно.

По мнению следствия, он участвовал в преступной схеме: пользуясь фамилией и связями, помог директору ООО «Омега» получить и похитить кредиты, выданные в «НВКбанке». Чтобы прогнать их через его компанию. Обвиняли Астахова по статье о мошенничестве в особо крупных размерах», – сообщает Mash.

К слову, в прошлом году Антона Астахова отправляли под домашний арест по данному делу. Отец Антона комментировал проблемы сына с законом.

«Могу сказать одно: мой сын – честный человек, он очень хороший отец. У него четверо маленьких детей. И сейчас он отдувается за своих неблагонадежных партнеров, которые все разбежались и попрятались за границей, а ему приходится все это разгребать», – отмечал Павел Астахов в интервью News.ru.

Также Астахов-старший рассказывал, что не намерен терпеть негатив в адрес своей семьи.