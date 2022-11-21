На днях весь мир узнал о воссоединении 40-летней супермодели Натальи Водяновой с младшей сестрой, которую удочерили в Америке 22 года назад, пишет TopNews.
ВИДЕО ⟩ Наталья Водянова встретила потерянную двадцать лет назад сестру в аэропорту
В Сети появилось видео счастливого воссоединения. Первая встреча состоялась в аэропорту Парижа. На размещенных кадрах Наталья Водянова и ее муж Антуан Арно обнимают Дженнифер. Судя по всему, встреча получилась очень эмоциональной.
После появления новости о нахождении сестры Натальи Водяновой в Сети стали строить предположения о том, что Дженнифер может приходиться российской модели с мировым именем не сестрой, а дочерью.
«Что-то в этой истории нечисто. Я уверена, что это ее дочь», – пишет автор канала Diana Spletni Live, отмечая, что внешне Водянова не похожа на свою сестру.
По мнению блогерши Дианы, Дженнифер может быть дочерью Водяновой от фотографа Алексея Васильева, который работал с моделью, когда она набирала популярность. Водянова до их пор тепло вспоминает Алексея и благодарит его за проделанную работу.
Примечательно, что после два года после того, как был оформлен отказ от сестры Водяновой, сама Наталья родила сына. Напомним, что Лукас Александр был рожден в 2001 году в браке Водяновой с британским лордом Джастином Тревором Беркли Портманом.