Речные пороги и озера, живописные леса и красивые парки, исторические здания и природа. Рождественская Финляндия приглашает эстонцев окунуться в настоящую зимнюю сказку!
СОСЕД ПРИГЛАШАЕТ НА РОЖДЕСТВО ⟩ Небанальный маршрут: Финляндия ждет эстонцев на зимние праздники
Надоели однотипные круизы в Хельсинки? Один и тот же маршрут: Линнанмяки, Сенатская площадь и Зоопарк на острове Коркеасаари уже набил оскомину? Северный сосед подготовил для вас сказку! Всего час езды от Хельсинки, и Финляндия откроется вам совсем с другой стороны. Visit Kotka Hamina подготовила для эстонских туристов отдых на любой вкус.
Хочешь заняться сёрфингом или, может, полетать в аэротрубе? А может тебе по душе экстремальный рафтинг или, наоборот, релакс-отдых в глэмпинге на берегу реки с настоящей финской сауной? Или ты предпочтешь неспешные прогулки по паркам с водопадами? Выбирать тебе! Незабываемые впечатления всего в часе езды от шумной финской столицы.
Путешествия по Финляндии вас однозначно удивят и порадуют своим разнообразием. Для вдохновения поделюсь с вами маршрутом, по которому проехалась лично.
Садимся на первый паром и отправляемся в столицу Финляндии – Хельсинки. Для того чтобы объездить прилегающие к Хельсинки города, лучше, конечно, ехать на машине.
Выходим на берег и отправляемся по побережью в сторону Котка.
Первая остановка – мыза Malmgård.
Потрясающая по своей атмосфере мыза с самым настоящим графом! Господин Кройц может сам провести вам экскурсию по своему дому, который принадлежит его семье уже более 400 лет. Во время экскурсии граф также познакомит с фамильной пивоварней Malmgård и покажет, как выращивается и варится зерно для удостоенного наград пива Malmgård.
Посещение необходимо согласовать заранее.
Вдохновленные историческим наследием, мы отправляемся на обед!
Едем в городок Ловийса, в ресторан DegerbyGilles.
Здание, построенное в 1695 году, где за меньше чем 20 евро с человека можем получить полноценный обед: первое, второе, салаты, напитки и десерт. Кстати, место является одним из старейших зданий, сохранившихся в Финляндии.
После плотного обеда едем до финальной точки – города Котка. Заселяемся в отель, оставляем вещи и отправляемся на встречу истории.
Стильное, стеклянное здание с уникальной архитектурой на берегу моря – морской центр Велламо, где можно узнать об увлекательной, но запутанной истории крепости Руотсинсалми с помощью интерактивной выставки, макетов крепости и оригинально представленных историй. В Велламо проходит множество выставок, как постоянных, так и временных. Большинство экспонатов можно трогать.
Время подошло к вечеру. На ужин отправляемся в один из городских ресторанчиков, или покупаем еду в супермаркете и просим работников отеля разогреть.
Для гурманов и любителей изысканной кухни могу посоветовать ресторан Vausti, расположенный в концертном здании города Котка, спроектированном известным финским архитектором Элиэлем Саариненом, чьи работы также вдохновили на создание железнодорожного вокзала Хельсинки. Концертный зал Котка является номинантом ЮНЕСКО на 2022 год. Местный ресторан, ориентированный на изысканную кухню, готовит блюда из локальных продуктов. Средняя цена сета из трех блюд – 40 евро.
На следующий день предлагаю изучить город Котка подробнее и посетить Маретариум. Детям здесь особенно интересно, ведь это настоящий филиал моря! Музей с большими аквариумами, которые насчитывают более 60 представителей подводного мира Финляндии. Обитатели Маретариума живут в совершенно естественных условиях, которые меняются в зависимости от времени года.
Если путешествуете с детьми, то обязательно прогуляйтесь по парковым зонам Котка, которые славятся своей природой, ландшафтом и потрясающими водопадами. Особенно ярким представителем является парк Сапокка у набережной Финского залива. Во всех парковых зонах есть детские площадки.
Финальной рекомендацией перед отправкой домой – посещение центра экстремальных видом спорта. Здесь каждый найдет занятие по душе: полеты в аэротрубе, серфинг, полет на вертолете или на гидросамолете на необитаемый остров, караоке и сауны. В Aeronautica Arena есть развлечение на любой возраст.
Непосредственно на Рождественские праздники от Ловииса до Хамина можно найти огромное количество тематических мероприятий:
20.11 Рождественская ярмарка в Котка, улица Уильяма Рута
21 – 24.11 Органная неделя в Котка
1.12 Рождественские окна в Хамина
3 – 4.12 Рождественская ярмарка Laivasilta в Ловийза
3.12. Рождественское мероприятие в Хамина, открыт Дом-музей и внутренний дворик лавочника
3 – 4.12 Рождественские домики Ловийза
6.12 Парад в честь Дня независимости Хамина
9.12 Открытие рождественских мероприятий в Хамина
10 – 11.12 Рождественский базар в Стрёмфорс
10 – 11.12 Рождественская ярмарка в бастионе Хамина
13 – 18.12 Рождественские приключения в бастионе Хамина
21.12 Рынок Св. Фомы на рыночной площади в Хамина