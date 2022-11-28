СОСЕД ПРИГЛАШАЕТ НА РОЖДЕСТВО ⟩ Небанальный маршрут: Финляндия ждет эстонцев на зимние праздники

Города Финляндии. Фото: Visit Kotka Hamina

Надоели однотипные круизы в Хельсинки? Один и тот же маршрут: Линнанмяки, Сенатская площадь и Зоопарк на острове Коркеасаари уже набил оскомину? Северный сосед подготовил для вас сказку! Всего час езды от Хельсинки, и Финляндия откроется вам совсем с другой стороны. Visit Kotka Hamina подготовила для эстонских туристов отдых на любой вкус.

Хочешь заняться сёрфингом или, может, полетать в аэротрубе? А может тебе по душе экстремальный рафтинг или, наоборот, релакс-отдых в глэмпинге на берегу реки с настоящей финской сауной? Или ты предпочтешь неспешные прогулки по паркам с водопадами? Выбирать тебе! Незабываемые впечатления всего в часе езды от шумной финской столицы.

Инфографика Kotka Hamina Фото: Visit Kotka Hamina

Путешествия по Финляндии вас однозначно удивят и порадуют своим разнообразием. Для вдохновения поделюсь с вами маршрутом, по которому проехалась лично.

Садимся на первый паром и отправляемся в столицу Финляндии – Хельсинки. Для того чтобы объездить прилегающие к Хельсинки города, лучше, конечно, ехать на машине.

Выходим на берег и отправляемся по побережью в сторону Котка.

Первая остановка – мыза Malmgård.