Первая свеча адвента: 27 ноября в парке Тондираба состоится бесплатный концерт с глинтвейном и печеньками

«Приглашаем всех жителей Ласнамяэ в воскресенье на первый в этом году адвент-концерт. Давайте отвлечемся от забот и сосредоточимся на волшебном времени приближающегося Рождества. Традиционные адвент-концерты и зажжение свечей адвента будут проходить каждое воскресенье в разных частях Ласнамяэ», – сказала старейшина района Юлианна Юрченко.