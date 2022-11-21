Зажжением первой свечи адвента в Ласнамяэ начнется пора мира, доброты и ожидания приближающегося Рождества.
Первая свеча адвента: 27 ноября в парке Тондираба состоится бесплатный концерт с глинтвейном и печеньками
В воскресенье, 27 ноября в парке Тондираба состоится адвент-концерт, в рамках которого традиционно зажгут первую свечу адвента.
«Приглашаем всех жителей Ласнамяэ в воскресенье на первый в этом году адвент-концерт. Давайте отвлечемся от забот и сосредоточимся на волшебном времени приближающегося Рождества. Традиционные адвент-концерты и зажжение свечей адвента будут проходить каждое воскресенье в разных частях Ласнамяэ», – сказала старейшина района Юлианна Юрченко.
Серию адвент-концертов запустит вокально-эстрадная студия «Кнопочки», которая выступят в парке Тондираба рядом с кафе. Теплую атмосферу создадут горячий безалкогольный глинтвейн и превосходное имбирное печенье, которое предложат всем посетителям бесплатно. Самых маленьких гостей праздника будет ждать программа аниматора-Гномика.
Мероприятие проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с приходом Святого Маркуса Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный.
Ссылка на мероприятие: https://www.facebook.com/events/371691725133931/?ref=newsfeed