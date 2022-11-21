Как это мило! ⟩ Юри Ратас откровенно о своей жене: до сих пор нахожу что-то новое

Политик Юри Ратас и его жена Карин вместе уже почти 18 лет, но только этой осенью они отметили 17-ю годовщину свадьбы. В ноябре у Карин был день рождения, и Юри опубликовал в социальных сетях сердечное послание.

«Прекрасный момент со вчерашнего дня рождения моей супруги! С днем рождения, дорогая Карин! Ты любящая мать и замечательная жена», – начал Юри искренний пост.

Он добавил: «Мой лучший друг и самая большая поддержка, которая всегда рядом со мной, как в успехах, так и в трудные минуты. Почти 18 лет назад я влюбился в твою яркую улыбку, ты добрая и любящая, и даже по прошествии лет я все еще нахожу в тебе что-то новое».

В конце откровенного поста Юри признался, что у них с Карин прекрасная семья и четверо чудесных детей. Я очень благодарна за это и дорожу каждым моментом, проведенным с семьей. «Спасибо, что привнесли в мою жизнь столько любви», – написал политик.