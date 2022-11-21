Кристина Асмус много снимается в сериалах и кино. У женщины остается время и для участия в театральных постановках. Вероятно, напряженный рабочий график начал утомлять актрису. Накануне бывшая жена Гарика Харламова сорвалась и обматерила зрителей.
«Как меня за***ли зрители»: Кристина Асмус обматерила публику спектакля
«Как меня за***ли зрители»: Кристина Асмус обматерила публику спектакля
Из себя Кристину Асмус вывели люди, которые пришли на спектакль "Леди Макбет" и не выключили телефоны.
«Как меня з… зрители, которые не отключают мобильные телефоны. Просто сил нет. И главное, зазвонил у кого-то. Ну, проверь ты свой… Нет, он раз 15 у разных людей пиликал», — сорвалась знаменитость.
После представления актриса всегда благодарит зрителей, которые отключают звук телефонов.
«И отдельное спасибо всем тем, у кого сегодня не звонил телефон. Телефоны мешают всем. Выключайте их на …», — призвала бывшая жена Гарика Харламова.
Стоит отметить, что в новой постановке Асмус играет со своим молодым любовником Романом Евдокимовым. Пара не так давно перестала скрывать свои близкие отношения.