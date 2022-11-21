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«Как меня за***ли зрители»: Кристина Асмус обматерила публику спектакля

Limon.ee
«Как меня за***ли зрители»: Кристина Асмус обматерила публику спектакля
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Кристина Асмус.
Кристина Асмус. Фото: Konstantin Sednev

Кристина Асмус много снимается в сериалах и кино. У женщины остается время и для участия в театральных постановках. Вероятно, напряженный рабочий график начал утомлять актрису. Накануне бывшая жена Гарика Харламова сорвалась и обматерила зрителей.

Из себя Кристину Асмус вывели люди, которые пришли на спектакль "Леди Макбет" и не выключили телефоны.

«Как меня з… зрители, которые не отключают мобильные телефоны. Просто сил нет. И главное, зазвонил у кого-то. Ну, проверь ты свой… Нет, он раз 15 у разных людей пиликал», — сорвалась знаменитость.

После представления актриса всегда благодарит зрителей, которые отключают звук телефонов.

«И отдельное спасибо всем тем, у кого сегодня не звонил телефон. Телефоны мешают всем. Выключайте их на …», — призвала бывшая жена Гарика Харламова.

Стоит отметить, что в новой постановке Асмус играет со своим молодым любовником Романом Евдокимовым. Пара не так давно перестала скрывать свои близкие отношения.

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