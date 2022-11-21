Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на природе в белой блузке и широком жилете, скрывающем фигуру.
В 300-й раз беременна! ⟩ Настя Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
«Сегодня всем нам важно быть услышанными, важно быть сильными», – написала артистка.
«Завтра напишут, что Каменских в 300-й раз беременна. Настя, не надевай (одежду) такого свободного кроя», – отреагировали поклонники.
Каменских в маe 2021 года вышла замуж за украинского певца Потапа. Они выступали вместе в дуэте «Потап и Настя» с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.