В 300-й раз беременна! ⟩ Настя Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру

«Сегодня всем нам важно быть услышанными, важно быть сильными», – написала артистка.

«Завтра напишут, что Каменских в 300-й раз беременна. Настя, не надевай (одежду) такого свободного кроя», – отреагировали поклонники.

Каменских в маe 2021 года вышла замуж за украинского певца Потапа. Они выступали вместе в дуэте «Потап и Настя» с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.