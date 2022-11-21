Светская львица, актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала лицо без макияжа. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте
КАК ДЕВОЧКА ⟩ Ой! Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Ой! Рената Литвинова показала лицо без макияжа
55-летняя знаменитость разместила в сторис новое фото, на котором она запечатлена в черной майке и куртке. При этом звезда продемонстрировала свою естественную внешность. На фото видно, что на лице Литвиновой отсутствует косметика, а волосы она собрала и обернула в белое полотенце.
«Час спорта», — подписала артистка публикацию.
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