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КАК ДЕВОЧКА ⟩ Ой! Рената Литвинова показала лицо без макияжа

Limon.ee
Ой! Рената Литвинова показала лицо без макияжа
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Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Shutterstock

Светская львица, актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала лицо без макияжа. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте

55-летняя знаменитость разместила в сторис новое фото, на котором она запечатлена в черной майке и куртке. При этом звезда продемонстрировала свою естественную внешность. На фото видно, что на лице Литвиновой отсутствует косметика, а волосы она собрала и обернула в белое полотенце.

«Час спорта», — подписала артистка публикацию. 

Рената Литвинова без косметики.
Рената Литвинова без косметики. Фото: Instagram скриншот
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