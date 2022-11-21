Гороскоп на сегодня 21 ноября 2022: Ракам – мелкие недорозумения, Львам – быстрое решение проблем

Рак

Мелкие недоразумения, неудачные совпадения возможны в первой половине дня. Но особенно переживать из-за них не стоит: вскоре все уладится, и вы даже не вспомните об этих досадных происшествиях. Старые друзья поддержат во всем; благодаря им вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Вторая половина дня – благоприятное время для любых творческих занятий, а также для учебы и какой-то исследовательской деятельности. Подходит этот период и для того, чтобы обсуждать важные вопросы, касающиеся работы, развития вашей карьеры, а также семейных финансов.

Лев

День не лишен трудностей, но они мало вас беспокоят. И правильно: возникающие проблемы решатся быстро, неудачные совпадения не будут иметь неприятных последствий. Вы уверены в своих силах и знаете, что преодолеете любые преграды. Так и будет. Вы отлично ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого сегодня видите впервые. Можно подружиться с людьми, с которыми вас прежде связывали лишь деловые отношения. Не исключено начало романтической истории. Тут события едва ли будут развиваться стремительно, но вам это даже понравится.

Дева