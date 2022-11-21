День, когда богатое воображение может сослужить и хорошую службу, и плохую. С одной стороны, появляются хорошие идеи, многих посещает вдохновение, вероятны настоящие озарения. С другой – очень легко запутаться в собственных иллюзиях и фантазиях, совершенно потерять связь с реальностью, сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть. Старайтесь не терять равновесия, помнить о своих самых важных целях, а также об обещаниях, данных раньше. Стоит прислушаться к советам, если их дают люди, которым вы доверяете, пишет Дворец.
Гороскоп на сегодня 21 ноября 2022: Ракам – мелкие недорозумения, Львам – быстрое решение проблем
Овен
Сегодня вы можете переживать из-за мелочей, расстраиваться из-за того, что не имеет большого значения. Друзья стараются поднять вам настроение, вдохновить, но получается это не сразу. Помогают полезные дела. Можно вернуться к тому, что не получилось раньше, заняться решением каких-то бытовых проблем, помочь близким людям. Все это помогает по-иному взглянуть на вещи, которые вас расстроили, сбили с толку. Вторая половина дня – время хороших идей. Возникают они, правда, не у вас, но это не мешает оценить их по достоинству и подхватить на лету.
Телец
День беспокойный, но интересный. Появляются какие-то новые дела и задачи. Не всегда вы уверены в успехе своих начинаний, но за осуществление задуманного беретесь с энтузиазмом и часто добиваетесь успеха. Дома может быть больше забот, чем обычно. Решение некоторых бытовых проблем может потребовать расходов, но речь не идет о значительных суммах, которые могли бы нанести серьезный ущерб бюджету. Сегодня лучше заниматься чем-то простым и понятным, но позволяющим получить ощутимый результат, чем витать в облаках и строить воздушные замки. Чем быстрее вы спуститесь на землю, тем большего достигнете.
Близнецы
Мелочи, которые вы в другое время сочли бы незаслуживающими внимания, сегодня производят сильное впечатление. Лучше не спешить с решениями, особенно если они важны не только для вас. Дайте себе время подумать, разобраться в ситуации. Вы поймете, как справиться со всеми трудностями, и увидите возможности, которых прежде не замечали. В первой половине дня сложно сосредоточиться на чем-то одном, вторая проходит гораздо спокойнее. Можно отдохнуть и приятно провести время, вместе с близкими заняться тем, что интересно и вам, и им.
Рак
Мелкие недоразумения, неудачные совпадения возможны в первой половине дня. Но особенно переживать из-за них не стоит: вскоре все уладится, и вы даже не вспомните об этих досадных происшествиях. Старые друзья поддержат во всем; благодаря им вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Вторая половина дня – благоприятное время для любых творческих занятий, а также для учебы и какой-то исследовательской деятельности. Подходит этот период и для того, чтобы обсуждать важные вопросы, касающиеся работы, развития вашей карьеры, а также семейных финансов.
Лев
День не лишен трудностей, но они мало вас беспокоят. И правильно: возникающие проблемы решатся быстро, неудачные совпадения не будут иметь неприятных последствий. Вы уверены в своих силах и знаете, что преодолеете любые преграды. Так и будет. Вы отлично ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого сегодня видите впервые. Можно подружиться с людьми, с которыми вас прежде связывали лишь деловые отношения. Не исключено начало романтической истории. Тут события едва ли будут развиваться стремительно, но вам это даже понравится.
Дева
Не сразу удается собраться с мыслями и сосредоточиться на чем-то одном, и вас это отнюдь не радует. Хочется быстрее справиться с запланированными делами, но приходится часто отвлекаться на что-то другое, решать срочные вопросы. Важно справиться с эмоциями. Если вы сохраните самообладание, то успеете все, что нужно. Имейте в виду: сегодня вероятны задержки в поездках. Есть риск опоздать на важную встречу, но это не помешает ей пройти именно так, как вам хотелось бы. Будет шанс произвести хорошее впечатление на человека, от которого многое зависит.
Весы
Легкий удачный день. Звезды вас поддерживают, и многое получается хорошо. Стоит воспользоваться моментом, чтобы взяться за какое-то важное дело: даже если сегодня завершить его не удастся, вы добьетесь очень многого. Вероятны успехи там, где требуются фантазия и творческий подход. Вам нравится придумывать новое. Благоприятен день и для общения. Сейчас вы можете договориться с теми, с кем прежде не ладили, оставить в прошлом разногласия и споры. Встречи со старыми друзьями дарят массу ярких впечатлений.
Скорпион
Отличный плодотворный день. Вы можете решить несколько вопросов сразу, справиться с делами, до которых долго не доходили руки. Удачное совпадение натолкнет на интересные мысли или поможет найти ответ на вопрос, тревоживший вас в последние дни. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, подарки, которым вы будете очень рады. С покупками, особенно крупными, лучше не торопиться. Сегодня вам будет не так-то просто сделать правильный выбор, лучше подождать немного. Неплохо складываются поездки.
Стрелец
Важно смотреть на вещи реально. Если вы сегодня дадите волю фантазии, то рискуете запутаться в собственных иллюзиях и можете упустить шанс осуществить задуманное. Стоит прислушаться к советам давних знакомых, близких вам по духу. Не исключено, что они знают что-то, что неизвестно вам, или видят возможности, которых вы не замечаете. Полезно будет сделать небольшую паузу в делах, отвлечься от повседневных забот и отдохнуть. Многим Стрельцам поднимет настроение смена обстановки. Необязательно отправляться далеко: даже рядом с домом можно найти интересные места.
Козерог
День, когда особенно важно не забывать о своих обещаниях, не нарушать договоренностей и вообще вести себя так, чтобы никто не мог упрекнуть вас в ненадежности и безответственности. Не все идет так, как вы предполагали, но кардинально менять планы вовсе не обязательно, достаточно их лишь слегка скорректировать. Вероятны важные известия. Чаще всего они оказываются для вас приятной неожиданностью, вселяют уверенность в том, что все сложится хорошо. Вторая половина дня – время вдохновляющих встреч и знакомств, с которых могут начаться серьезные и важные отношения.
Водолей
Благоприятный, но беспокойный день. Хочется переделать массу дел, но непонятно, за что браться в первую очередь. Вы стараетесь избегать суеты, но получается это не всегда. Путаница порой приводит к веселым недоразумениями, происшествиям, которые вы еще долго будете со смехом вспоминать. Радуют встречи с друзьями – и старыми, и новыми. Это отличный день для небольшого домашнего праздника, импровизированной вечеринки. Могут неожиданно зайти в гости люди, по которым вы в последнее время очень скучали.
Рыбы
Вряд ли этот день принесет какие-то значительные события, но сложится он достаточно удачно, приятных моментов будет много. Стоит повидаться с друзьями: вы отлично проведете время, о многом поговорите, наверняка найдете какое-то интересное занятие. Хорошо складываются небольшие поездки, прогулки и экскурсии поднимают настроение. Появляются необычные идеи, планы. Едва ли удастся сразу приступить к осуществлению задуманного, зато у вас будет достаточно времени для того, чтобы все обдумать, решить, как действовать и с чего начать.