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Очень сексуально: руки Юри Ратаса оказались на попе партнерши по танцам. Удалось ли ему содрать с нее платье?

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Limon.ee
Очень сексуально: руки Юри Ратаса оказались на попе партнерши по танцам. Удалось ли ему содрать с нее платье?
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Кадр из популярной передачи «Танцы со звездами» от 20 ноября 2022 года
Кадр из популярной передачи «Танцы со звездами» от 20 ноября 2022 года Фото: Taavi Sepp

В передаче «Танцы со звездами» в воскресенье вечером будут определены три пары-финалистки шоу. Напряжение ощущается даже в зрительном зале. Портал Limon делится с вами яркими эмоциями прямо из студии. Смотрите галерею! 

Первыми выходят на сцену Юри Ратас и Кристина Тармет, зарядившие публику невероятной энергией. Высокие прыжки Юри и плавный спуск со стула сопровождались громкими овациями. Но несколько технических ошибок пара таки допустила. Юри Ратас не смог сорвать платье с напарницы, как это было задумано, и несколько ошибок в танцевальных движениях также были допущены. Певице Инес танцоры сказали, что, несмотря на эти недочеты, участие в шоу продолжают с гордо поднятой головой. 

Далее на танцевальную площадку вышли футболист Рагнар Клаван и его тренер Кертту Тянав, выступившие под песню неподражаемой Леди Гаги – Always remember us this way. За романтический танец жюри наградило пару высшим баллом и отдельно поблагодарили футболиста за то, что он практически наступил на пятки (не в прямом смысле) другим участникам. 

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