Очень сексуально: руки Юри Ратаса оказались на попе партнерши по танцам. Удалось ли ему содрать с нее платье?

Первыми выходят на сцену Юри Ратас и Кристина Тармет, зарядившие публику невероятной энергией. Высокие прыжки Юри и плавный спуск со стула сопровождались громкими овациями. Но несколько технических ошибок пара таки допустила. Юри Ратас не смог сорвать платье с напарницы, как это было задумано, и несколько ошибок в танцевальных движениях также были допущены. Певице Инес танцоры сказали, что, несмотря на эти недочеты, участие в шоу продолжают с гордо поднятой головой.