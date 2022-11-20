Поездка по покрытой льдом и снегом дороге на электросамокате на большой скорости чуть не стоила таллиннцу жизни. Кроме того, в такую ужасную погоду на пострадавшем не было шлема. В Пирита 34-летний таллиннец не справился с управлением электросамоката, сильно пострадал, на место прибыла скорая помощь и он был доставлен в больницу.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лужа крови на снегу и страшное падение: поездка на электросамокате по Пирита чуть не стоила таллиннцу жизни
Совсем не добрым стало воскресенье для этого горожанина, потому что по номеру 112 поступил вызов примерно около 14:00 о том, что в Пирита на улице Пяхкли 34-летний мужчина не справился с управлением арендованного электросамоката и упал. Пострадавший был трезв, но ехал без шлема.
Дежурный фотограф редакции Elu24 оказался на месте происшествия, и по луже крови на снегу можно сказать, что упавший серьезно пострадал.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, насколько серьезными бы повреждения, будет установлено в травмпункте. «Полиция еще раз подчеркивает, что при езде на велосипедах нужно носить шлем независимо от возраста. Особенно при езде на электрических самокатах, когда скорость большая и риск получить серьезные травмы при падении очень велик».