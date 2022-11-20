ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лужа крови на снегу и страшное падение: поездка на электросамокате по Пирита чуть не стоила таллиннцу жизни

Совсем не добрым стало воскресенье для этого горожанина, потому что по номеру 112 поступил вызов примерно около 14:00 о том, что в Пирита на улице Пяхкли 34-летний мужчина не справился с управлением арендованного электросамоката и упал. Пострадавший был трезв, но ехал без шлема.

Дежурный фотограф редакции Elu24 оказался на месте происшествия, и по луже крови на снегу можно сказать, что упавший серьезно пострадал.