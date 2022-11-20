РЕПОРТАЖ ИЗ НОБЛЕССНЕРА ⟩ В Таллинне нашли тело 18-летнего Симона

Водолазы искали Симона больше суток... Фото: Erakogu

По словам Луст, из-за плохих погодных условий поиски практически невозможны. «Погода просто отвратительная, метель, мороз, идет снег. Видимость очень плохая. Уже стемнело».

По словам оперативного руководителя Урмета Тамбре, который тоже выехал на место происшествия, погодные условия просто ужасные. Тамбре подчеркнул, что просмотр камер наблюдения в Ноблесснере подтверждают, что Симон там сегодня был.

К сожалению, по состоянию на 20:30 Симона найти не удалось. «Всё утверждает на то, что он мог пропасть где-то в этом микрорайоне. Сейчас делаем акцент на подводных поисках», – сказал Тамбре.

Луст узнала, какова вероятность, что 18-летний Симон может быть найден живым. «Не хочу спекулировать. Не хочу терять надежды и давать ответ, если у нас его пока что нет», – отметил Тамбре.

Из-за плохих погодных условий поиски пропавшего парня взяли на себя роботы. «Сейчас приедет робот и начнет выполнять работу водолазов», – заверяет Тамбре.

«До тех пор, пока мы не нашли пропавшего Симона, все, кто может хоть что-то знать о его судьбе, просьба незамедлительно сообщить в полицию!» – попросил Тамбре.