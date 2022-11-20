ФОТО ⟩ Эстонскому певцу Стефану стало хуже: артист госпитализирован с тяжелым диагнозом

На Стефана Айрапетяна, который вскоре впервые станет отцом, обрушилось настоящее испытание. Всю неделю он пролежал с температурой 40, а амбулаторное лечение никаких результатов не дало, поэтому сейчас он в больнице.

«В какой-то момент уже показалось, что иду на поправку, но результаты анализов показали другое. Меня госпитализировали, потому что воспалительный процесс усилился, о чем говорят и результаты анализов», – объясняет Стефан.

Эстонский артист благодарит медицинских работников, благодаря работе которых состояние его здоровья улучшилось. «Теперь ситуация такова, что я могу, сидя на больничной койке, с улыбкой сказать, что иногда нужно позволять себе паузы, иначе в какой-то момент тело это сделает за вас», – говорит он.

По словам Стефана, поклонники придают ему сил и энергии, потому что они очень тепло восприняли выход нового трека и дали артисту только положительные отзывы. «Так приятно видеть, как тепло все восприняли выход новой песни как на радио, так и в интернете. С нетерпением жду возвращения на сцену, чтобы как можно скорее спеть вместе с вами».

Стефан должен был принять участие в съемках телешоу в Албании, но, как вы понимаете, по состоянию здоровья он этого сделать не сможет.

Справка

Пневмония или воспаление легких – это заболевание легких, преимущественно инфекционного происхождения с поражением концевых участков легких – альвеол и нарушением газообмена на их уровне.

Пневмония может варьировать от легкой до угрожающей жизни, наиболее опасное для младенцев и детей младшего возраста, людей старше 65 лет и людей с ослабленной иммунной системой.

Обратитесь к врачу, если у вас проблемы с дыханием, боль в груди, постоянная лихорадка (38.5 C) или выше, кашель, особенно если вы кашляете с мокротой.