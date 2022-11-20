Эстонская певица, потерявшая голос: жизнь похожа на американские горки

В воскресной программе «Утро с Ану» певица Рита Рэй представила свои новые музыкальные композиции и рассказала, как первый альбом три года назад навсегда изменил ее жизнь. Дебют достался молодой женщине дорогой ценой, потому что после его выхода у нее полностью сломался голос. «После первого альбома у меня было странное чувство, потому что уже во время выступления у меня начался приступ кашля, который все время сводил меня с ума», – вспоминает Рита.