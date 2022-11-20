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Эстонская певица, потерявшая голос: жизнь похожа на американские горки

Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Эстонская певица, потерявшая голос: жизнь похожа на американские горки
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Рита Рэй
Рита Рэй Фото: Kuvatõmmis saatest

Певица Рита Рэй рассказала в популярной программе «Утро с Ану», как дебютный альбом украл ее голос. Поэтому этот год пришлось прожить молча, но сегодня Рита начинает возвращаться к вокалу, пишет Elu24.

В воскресной программе «Утро с Ану» певица Рита Рэй представила свои новые музыкальные композиции и рассказала, как первый альбом три года назад навсегда изменил ее жизнь. Дебют достался молодой женщине дорогой ценой, потому что после его выхода у нее полностью сломался голос. «После первого альбома у меня было странное чувство, потому что уже во время выступления у меня начался приступ кашля, который все время сводил меня с ума», – вспоминает Рита.

Певица встретила этот год без голоса. Это значило, что ее голосовые связки не могли нормально закрываться, и поэтому пропал голос. «И тебе постоянно хочется кашлять», – объясняет она.

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