Болгарская ясновидящая скончалась еще в 1996 году, однако ее пророчества продолжают сбываться по сей день. Что говорила Ванга о 2023-м?
Точно сбудутся? Предсказания Ванги на 2023 год
Прекращение естественного деторождения
Ванга считала, что однажды женщины перестанут рожать детей естественным путем – это будет запрещено на государственном уровне. Людей начнут выращивать в лабораториях. Можно будет выбирать характер ребенка и черты лица. Впрочем, пока что в это слабо верится, поскольку медицина еще не дошла до такого уровня. Но не исключено, что в будущем слова провидицы могут стать явью.
Ядерный взвыр
Если верить предсказаниям Ванги, то в 2023 году может взорваться атомная электростанция, что приведет к катастрофическим последствиям. Однако ясновидящая не уточнила, в какой именно стране произойдет бедствие. Остается только надеяться, что она ошиблась.
Биологическое оружие
Ванга предрекла сотни тысяч смертей от биологического оружия, которое будет тестироваться одной из крупных стран на людях. Им будут вводить вирусы с опасными заболеваниями.
Смещение орбиты Земли
Ясновидящая утверждала, что в 2023-м орбита Земли сместится, чтои это повлечет за собой ряд разрушительных последствий: изменится климат, уровень моря поднимется, участятся природные катаклизмы, увеличится уровень радиации. Если изменения орбиты окажутся радикальными, то может наступить ледниковый период. Также есть риск, что увеличится продолжительность ночи. Все это губительно для экосистемы, пишет graziamagazine.ru.
Солнечная буря
Согласно пророчествам Ванги, люди столкнутся с солнечной бурей такого масштаба, которого раньше еще не было. Она приведет к массовому отключению электроэнергии и сбоям связи, что вызовет множество проблем.
Лекарство от рака
Есть и хорошие пророчества. Ванга предсказала, что в 2023 году врачам удастся разработать вакцину, способную бороться с большинством видов онкологии. Люди перестанут умирать от рака.
Трудности в В США
«Мировому господству Америки придет конец после усиления влияния Красного Дракона», – говорила Ванга. Эксперты убеждены, что под «Красным Драконом» подразумевается Китай, который в скором времени займет лидирующую позицию. Ясновидящая также предрекла падение доллара и рост недоверия американцев своему правителю.
Что еще предсказала Ванга?
Провидица видела будущее еще дальше. Согласно ее прогнозам, в 2028 году астронавты отправятся на Венеру, а в 2046-м люди будут жить более 100 лет, поскольку врачи смогут с легкостью заменять органы. А к 2100 году исчезнет ночь – планету будет освещать искусственное Солнце.
Стоит отметить, что не все предсказания пророков сбываются. Иногда исследователи неправильно трактуют завуалированные слова ясновидящих. Так что еще есть шанс, что 2023 год всех нас приятно удивит.
Предсказания Ванги, которые ещё не сбылись
2023 – орбита Земли немного изменится.
2028 – изобретут новый источник энергии. В мире будет голод. Пилотируемый корабль отправят на Венеру.
2033 – полярные ледники растают и уровень океана поднимется.
2043 – Европа и весь мир начнут восстанавливаться после долгих лет кризиса. Европа будет в основном мусульманской.
2046 – каждый человеческий орган может быть создан с нуля.
2066 –США будут использовать новый тип (климатического) оружия при нападении на Рим под контролем мусульман.
2076 – возникновение бесклассового общества.
2084 – природа вернётся к жизни после ядерной войны.
2088 – появится новая, страшная болезнь.
2097 – создание лекарства от болезни «быстрой старости».
2100 – искусственное солнце осветит ночную сторону Земли.