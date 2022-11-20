Точно сбудутся? Предсказания Ванги на 2023 год

Прекращение естественного деторождения

Ванга считала, что однажды женщины перестанут рожать детей естественным путем – это будет запрещено на государственном уровне. Людей начнут выращивать в лабораториях. Можно будет выбирать характер ребенка и черты лица. Впрочем, пока что в это слабо верится, поскольку медицина еще не дошла до такого уровня. Но не исключено, что в будущем слова провидицы могут стать явью.

Ядерный взвыр

Если верить предсказаниям Ванги, то в 2023 году может взорваться атомная электростанция, что приведет к катастрофическим последствиям. Однако ясновидящая не уточнила, в какой именно стране произойдет бедствие. Остается только надеяться, что она ошиблась.

Биологическое оружие

Ванга предрекла сотни тысяч смертей от биологического оружия, которое будет тестироваться одной из крупных стран на людях. Им будут вводить вирусы с опасными заболеваниями.

Смещение орбиты Земли

Ясновидящая утверждала, что в 2023-м орбита Земли сместится, чтои это повлечет за собой ряд разрушительных последствий: изменится климат, уровень моря поднимется, участятся природные катаклизмы, увеличится уровень радиации. Если изменения орбиты окажутся радикальными, то может наступить ледниковый период. Также есть риск, что увеличится продолжительность ночи. Все это губительно для экосистемы, пишет graziamagazine.ru.

Солнечная буря