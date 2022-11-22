Быстро похудеть к Новому году: «сбросить» лишнее с помощью одежды и макияжа

Как одеваться?

Правильно выбирайте длину

Оптимальная длина брюк и джинсов – до косточки на ноге или на сантиметр-два ниже. Для юбки – до середины бедра, до колена или сразу под коленом. Любая другая длина зрительно укорачивает ноги и делает силуэт более объемным и тяжелым. Также не стоит выбирать брюки-капри, длинные или мешковатые шорты и бесформенные юбки.

Попробуйте завысить талию

Джинсы или брюки с высокой талией – еще один отличный вариант, который поможет зрительно «вытянуть» силуэт и удлинить ноги. Только не выбирайте модели с эластичным широким поясом – это уже не модно.

Отдавайте предпочтение однотонным цветам

Только не превращайте черный в вашу униформу: зеленый, синий и красный ничем не хуже и точно так же помогают сделать силуэт более стройным.

Подберите пояс

Блузки, туники, кардиганы – для всего этого выбирайте тонкий пояс. Ни в коем случае не выбирайте слишком широкий, так как он зрительно разделит вас пополам, сделав силуэт более коренастым.

Рукав – тоже важно!

Универсальная длина рукава, которая подходит всем – три четверти. Если же вы хотите надеть что-то с длинным рукавом, следите за тем, чтобы запястье было открыто.

Как краситься?

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