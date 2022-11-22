Хотите выглядеть ослепительно на новогодней вечеринке, но считаете, что не успели сбросить пару-тройку лишних килограммов? У нас есть для вас секрет: несколько простых правил подбора макияжа и одежды – и вы будете казаться стройнее без особых усилий. Пользуйтесь на здоровье!
Быстро похудеть к Новому году: «сбросить» лишнее с помощью одежды и макияжа
Как одеваться?
Правильно выбирайте длину
Оптимальная длина брюк и джинсов – до косточки на ноге или на сантиметр-два ниже. Для юбки – до середины бедра, до колена или сразу под коленом. Любая другая длина зрительно укорачивает ноги и делает силуэт более объемным и тяжелым. Также не стоит выбирать брюки-капри, длинные или мешковатые шорты и бесформенные юбки.
Попробуйте завысить талию
Джинсы или брюки с высокой талией – еще один отличный вариант, который поможет зрительно «вытянуть» силуэт и удлинить ноги. Только не выбирайте модели с эластичным широким поясом – это уже не модно.
Отдавайте предпочтение однотонным цветам
Только не превращайте черный в вашу униформу: зеленый, синий и красный ничем не хуже и точно так же помогают сделать силуэт более стройным.
Подберите пояс
Блузки, туники, кардиганы – для всего этого выбирайте тонкий пояс. Ни в коем случае не выбирайте слишком широкий, так как он зрительно разделит вас пополам, сделав силуэт более коренастым.
Рукав – тоже важно!
Универсальная длина рукава, которая подходит всем – три четверти. Если же вы хотите надеть что-то с длинным рукавом, следите за тем, чтобы запястье было открыто.
Как краситься?
База
Первое правило: основа не должна быть ни слишком плотной, но слишком тонкой. Идеальным будет выбор базы средней плотности – это позволить «нарисовать» нужные контуры и в то же время не сделает макияж неряшливым.
Вам понадобится бронзатор более темного оттенка, чем остальная основа: нанесите его на виски, на область чуть ниже щек и ниже подбородка.
Далее нанесите корректор на Т-зону, область под глазами, и чуть ниже, где вы нанесли бронзатор на щеки.
Брови
Правильно сконструированные и оттененные брови – основа удачного образа. Обратите внимание на внешний край – он не должен опускаться вниз, иначе это зрительно округлит лицо.
Глаза
Еще один важный пункт – макияж глаз. С помощью подводки или тонкого карандаша подчеркните внешний угол века, приподняв его вверх.
Губы
Отдавайте предпочтение карандашу и помаде темных оттенков. Если же вы пользуетесь блеском для губ, наносите его на среднюю часть губы.