У актрисы «Неограненных алмазов», больше известной как бывшая возлюбленная Канье Уэста, Джулии Фокс есть, как минимум, две приметы стиля. Первая примета – много, очень много обнаженного тела. Вторая примета – большинство образов актриса делает или переделывает сама. То пояс от джинсов станет топом, то кожаные ремни выступят в роли юбки, пишет ELLE.
СДЕЛАЙ И ТЫ! ⟩ Джулия Фокс создала «голый» наряд из опавших листьев
Джулия Фокс создала «голый» наряд из опавших листьев
Очередной уровень звездной одежды «сделай сам»: комплект из… опавших осенних листьев. На ум тут же пришли уроки творчества в начальной школе и всевозможные аппликации. Джулия, вероятно, знала в них толк!
«Привет, ребята! – опубликовала туториал для создания костюма-листопада Фокс у себя в социальных сетях. – Я одержима листьями деревьев, и я хожу в парк каждый день и наблюдаю за тем, как меняется листва. И это стало для меня невероятным вдохновением! Я позвонила своей лучшей подруге Эмме, мастеру по изготовлению смолы: мы очистили листья и «законсервировали» их особым способом. Листья такие красивые. Листья так важны для планеты».