СДЕЛАЙ И ТЫ! ⟩ Джулия Фокс создала «голый» наряд из опавших листьев

«Привет, ребята! – опубликовала туториал для создания костюма-листопада Фокс у себя в социальных сетях. – Я одержима листьями деревьев, и я хожу в парк каждый день и наблюдаю за тем, как меняется листва. И это стало для меня невероятным вдохновением! Я позвонила своей лучшей подруге Эмме, мастеру по изготовлению смолы: мы очистили листья и «законсервировали» их особым способом. Листья такие красивые. Листья так важны для планеты».