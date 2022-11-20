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СВАДЕБНЫЕ ФОТО ⟩ 28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста: вечеринка состоялась в Белом доме

Limon.ee
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста: вечеринка состоялась в Белом доме
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Внучка Джо Байдена Наоми вышла замуж
Внучка Джо Байдена Наоми вышла замуж Фото: Carolyn Kaster

28-летняя внучка президента США Джо Байдена Наоми 19 ноября вышла замуж за 25-летнего юриста Питера Нила. Свадебное фото на своей странице в Twitter опубликовала супруга президента Джилл Байден.

На сайте Белого дома сообщается, что свадебная вечеринка с участием Джо и Джилл Байденов состоялась в столовой резиденции президента США, пишет gordonua.com.

Свадебные фото внучки Байдена также опубликованы в Instagram компании, которая занималась организацией свадебного мероприятия.

Издания Glamour и People отмечают, что это была первая свадьба в Белом доме за последние девять лет.

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