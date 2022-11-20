СВАДЕБНЫЕ ФОТО ⟩ 28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста: вечеринка состоялась в Белом доме

На сайте Белого дома сообщается, что свадебная вечеринка с участием Джо и Джилл Байденов состоялась в столовой резиденции президента США, пишет gordonua.com.

Congratulations Naomi and Peter! We love you. pic.twitter.com/aIEatnDQhm — Jill Biden (@FLOTUS) November 19, 2022

Свадебные фото внучки Байдена также опубликованы в Instagram компании, которая занималась организацией свадебного мероприятия.