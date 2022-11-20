Женский гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: Близнецам – опасности, а Рыбам – борьба

Лев

Представительницам этого знака на грядущей неделе нужно прислушиваться к внутреннему голосу. Он поможет не упустить шанс и получить ожидаемую прибыль. Гороскоп на неделю для женщин Львов обещает реализацию всех планов и даже желаний тут важно действовать вовремя. Будьте решительны, благодаря этому вы не потеряете свои позиции в обществе, семье, а также защитите свой авторитет.

Дева

На следующей неделе вам звезды будут благоприятствовать в поездках и командировках. Также гороскоп на неделю для женщин-Дев рекомендует активно заниматься делами в будние дни, но не забывать об отдыхе в выходные. Также благодаря планетам вы сможете четко определить, где враг, а где друг. Важно не забыть о близких и об их чувствах.

Весы

Если представительницы этого знака хотят получить положительный результат во всех начинаниях, то нужно перестать жаловаться и ныть, включив позитивное мышление. Гороскоп на неделю для женщин-Весов рекомендует встретится с подругами и провести время вместе. На этой неделе возможен легкий флирт, который не закончится ничем серьезным.

Скорпион

Представительницы этого знака почувствуют вкус побед и поражений. Это создаст условия для уединения и желания разобраться в себе. Женский гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022 Скорпионам рекомендует последовать за своими желаниями и заняться самоанализом. При этом не стоит идти на поводу у окружающих.

Стрелец