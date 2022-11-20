Ты что, коза, творишь? Российский психолог чуть не набросился на Собчак

Известный российский психолог Сатья Дас (настоящее имя Сергей Яковлев), который родом из Днепропетровска, чуть не набросился на российскую журналистку Ксению Собчак во время интервью. В какой-то момент он захотел даже встать и уйти, но сдержал себя. Об этом сообщает glavred.info.

Он признался, что еще до интервью он был не очень хорошего мнения о Собчак и надеялся, что сможет сам себя переубедить во время интервью.

«Была надежда, что ты, может быть, ошибаешься в человеке. Но ничего не изменилось... Если человек хочет меня слушать, я говорю, если нет, то не говорю. Хотелось ли мне встать и уйти? Ну у меня были некие обязательства касательно времени. Я бы не встал и не ушел. Я дал слово, что два часа будем говорить. Когда время закончилось, то каждые пять минут я показывал на часы, мол, мне пора уходить», – рассказал психолог.

Сатья Дас утверждает, что Собчак сманипулировала, выдав это интервью, как видение психолога по поводу неких событий. Интервью опубликовали в марте 2022 года, а записано оно было еще в декабре 2021 года.