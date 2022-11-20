Российский психолог Сатья Дас назвал Собчак манипулятором и хотел уйти прямо посреди интервью.
Ты что, коза, творишь? Российский психолог чуть не набросился на Собчак
Известный российский психолог Сатья Дас (настоящее имя Сергей Яковлев), который родом из Днепропетровска, чуть не набросился на российскую журналистку Ксению Собчак во время интервью. В какой-то момент он захотел даже встать и уйти, но сдержал себя. Об этом сообщает glavred.info.
Он признался, что еще до интервью он был не очень хорошего мнения о Собчак и надеялся, что сможет сам себя переубедить во время интервью.
«Была надежда, что ты, может быть, ошибаешься в человеке. Но ничего не изменилось... Если человек хочет меня слушать, я говорю, если нет, то не говорю. Хотелось ли мне встать и уйти? Ну у меня были некие обязательства касательно времени. Я бы не встал и не ушел. Я дал слово, что два часа будем говорить. Когда время закончилось, то каждые пять минут я показывал на часы, мол, мне пора уходить», – рассказал психолог.
Сатья Дас утверждает, что Собчак сманипулировала, выдав это интервью, как видение психолога по поводу неких событий. Интервью опубликовали в марте 2022 года, а записано оно было еще в декабре 2021 года.
«Обычно даты указывают, чтобы человек понимал, какая была атмосфера. Может, и отметили, но я не заметил. Бог с ним. Это же не мама меня обманула. Все было предсказуемо. Я не чувствовал себя спокойно, находился в тщательно скрываемом гневе. Ситуация патовая. Ты не можешь просто встать и сказать, ты что, коза, творишь? Края не видишь? Но она же женщина по большому счету. Для меня это важный фактор. Какие-то вещи переступить не мог», – сказал Дас.