Все мы родом из детства. Из того времени, когда верили в сказки. И самая несокрушимая вера была в Деда Мороза: он, хотя и приходил раз в году, зато не опаздывал и всегда приносил подарок. Правда, иной раз подарок был не совсем тот, который хотелось бы. Но побеждали радость и восторг, что не забыл, не пропустил Дед Мороз и меня!
Письмо Деду Морозу, или как правильно загадывать желания в Новый год?
Письмо Деду Морозу – забава не только для детей
Накануне Нового года детвора принимается писать письма Деду Морозу. Совсем малыши с помощью родителей. Те, кто постарше, пишут самостоятельно. Точнее, распечатывают свое послание на принтере – современный мир и сюда внес свои коррективы. Из года в год не меняется адрес: на конверте можно без индекса написать «Деду Морозу» и ждать его ответа. Ответ будет под елкой. 31-го декабря, пишет zolotoy-standart.com.ua.
Детям проще общаться с волшебным Дедом Морозом. Но и среди взрослых есть те, кто так и остался большим ребенком, даже получив, например, степень кандидата наук или возглавив успешную фирму. Тщательно скрывая свою веру в чудеса, взрослые в глубине души были бы счастливы, получив то, что так хотелось бы.
Так почему бы не попытаться? Среди нас живут, и, надо признать, чувствуют себя счастливыми, люди, которые умеют загадывать желания и дожидаться из исполнения. А наступающий Новый год и его главный дирижер Дед Мороз могут осуществить самое заветное. По крайней мере, что плохого в такой вере? Мысль ведь материализуется. Соответственно, и желания тоже.
Как правильно формулировать свои мечты и желания?
Существует специальная техника постановки желаний. Она пошагово учит, как правильно формулировать мечты и стремления, чтобы она стали реальностью.
Пока еще есть время до 31 декабря стоит попробовать! И пусть эти желания примут форму письма Деду Морозу. Оно, написанное взрослым, никуда, естественно, не пойдет. Но поможет выстроить и конкретизировать желания.
Итак, расписываем по пунктам
1. Надо исключить отрицание: не писать и даже мысленно не проговаривать частице «не». Мечтая исправить, например, свое материальное положение, следует написать «Я буду финансово обеспечен» вместо «Не хочу жить бедно». Аналогично со здоровьем или квартирным вопросом. При этом расшифровать желание, дописав подпункты. Если «Я буду финансово независимым», тогда еще и что конкретно хотелось бы сделать: купить желанное золотое украшение, оплатить учебу сыну-студенту, поехать в турпоездку и т.п. И совсем правильно, чтобы в этом пункте нашлось место для такой финансовой затраты, как, к примеру, взнос в благотворительный фонд.
2. Надо отбросить скептицизм и боязнь выглядеть смешно: дескать, что за детский лепет! Во-первых, письмо – не всенародная акция. Никто не узнает об этом. Во-вторых, формулируя желания, во главу угла следует ставить себя. Как бы именно вы конкретно могли свою мечту осуществить, какие предприняли бы шаги, на кого из семьи и друзей могли бы положиться – это можно не писать, но подумать придется. Тем самым фантазия обретет реальный облик. И вполне вероятно, что появится план действий.
3. Не бойтесь мечтать и фантазировать, смело представляйте свою жизнь после осуществления заветного желания. Чем четче и реальнее будет ваша визуализация мечты, тем выше шанс, что она воплотиться в жизнь.
Технологии письма Деду Морозу можно научиться. Такая наука не навредит, это точно. Но окунет в детство, согреет душу светлыми воспоминаниями и, только в это надо верить, поможет фантазии стать реальностью.