Письмо Деду Морозу, или как правильно загадывать желания в Новый год?

Письмо Деду Морозу – забава не только для детей

Накануне Нового года детвора принимается писать письма Деду Морозу. Совсем малыши с помощью родителей. Те, кто постарше, пишут самостоятельно. Точнее, распечатывают свое послание на принтере – современный мир и сюда внес свои коррективы. Из года в год не меняется адрес: на конверте можно без индекса написать «Деду Морозу» и ждать его ответа. Ответ будет под елкой. 31-го декабря, пишет zolotoy-standart.com.ua.

Детям проще общаться с волшебным Дедом Морозом. Но и среди взрослых есть те, кто так и остался большим ребенком, даже получив, например, степень кандидата наук или возглавив успешную фирму. Тщательно скрывая свою веру в чудеса, взрослые в глубине души были бы счастливы, получив то, что так хотелось бы.

Так почему бы не попытаться? Среди нас живут, и, надо признать, чувствуют себя счастливыми, люди, которые умеют загадывать желания и дожидаться из исполнения. А наступающий Новый год и его главный дирижер Дед Мороз могут осуществить самое заветное. По крайней мере, что плохого в такой вере? Мысль ведь материализуется. Соответственно, и желания тоже.

Как правильно формулировать свои мечты и желания?

Существует специальная техника постановки желаний. Она пошагово учит, как правильно формулировать мечты и стремления, чтобы она стали реальностью.