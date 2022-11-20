Семь негативных установок, которые постепенно разрушают психику и заставляют отказаться от счастья

«Не сломаюсь, если сделаю то, что не хочу»

Смотря, насколько часто будете произносить эту фразу. Физически, конечно, не сломаетесь, а вот психика может пострадать, и достаточно сильно. Потому что жертвовать собой – плохо. Можно пойти на уступку один раз, задержаться на работе и помочь коллеге или доделать свои дела. Но никогда не заводите привычку пренебрегать комфортом единственного человека, кто всегда рядом – себя самого. Проще научиться отвечать нет, чем страдать потом оттого, что снова пошли на поводу у окружения.

«Мне страшно, я не буду этого делать»

Страх должен быть мотиватором, а не причиной, почему снова и снова отказываете себе в возможности быть счастливым. Не получится изменить жизнь, пока не начнёте пробовать новое. Оно всегда неизвестно и страшно, но подобные мысли об испуге вам только вредят. Постарайтесь посмотреть на ситуацию под другим углом. Скажите себе, что вы в предвкушении приключений, бодры и готовы попробовать. Тогда на место страху придёт интерес, а с ним и желание всё-таки что-то сделать.

«Подожду подходящего момента»

Когда думаете так, в вас говорит неуверенность. Мол, не стоит рисковать и лучше повременить с исполнением мечты, подождать ещё несколько лет, пока не будете «готовы». Но вы ведь понимаете, что не бывает этого «идеального момента». Вы либо делаете сейчас, либо не делаете вообще. Всегда на пути появляются какие-то трудности, а перенося идею стать счастливым на «когда-то там», вы начинаете болеть «синдромом отложенной жизни». С таким подходом никогда и не заживёте радостно и свободно, пишет Лайф.

«В прошлый раз не получилось и сейчас не получится»