Модель из Болгарии накачала самые огромные в мире губы и теперь взялась за подбородок

25-летняя жительница Болгарии Андреа Иванова является горячей поклонницей косметических филеров, что видно невооруженным глазом, взять хотя бы ее губы, которые сама девушка считает «самыми пухлыми в мире». Но теперь она решила поставить новый рекорд, даже если это может её убить. Своими планами Андреа поделилась с изданием Mirror.

Изначально девушка лишь слегка корректировала свою внешность, чтобы стать похожей на куклу Bratz – это серия игрушек с неестественной «инопланетной» наружностью. В погоне за «кукольными» губами Андреа перенесла 32 операции, а недавно перенесла 33-ю – инъекцию филеров в подбородок. И это её новое поле для экспериментов: эту часть лица фрик-дива решила сделать «самой острой в мире».

Планы Андреи расписаны на годы вперёд: поддерживающий укол в губы – раз в месяц-полтора, а новая инъекция в подбородок – каждые две недели. Косметологи, конечно, отговаривают, но это их пациентку мало волнует. «Я мечтаю о рекорде, что буду бороться. Я слишком далеко зашла и даже не хочу думать о том, сколько потратила денег», – сказала девушка.