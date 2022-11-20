77-летний британский певец Род Стюарт 17 ноября во время своего первого выступления в рамках нового гастрольного тура по Великобритании вышел на сцену города Ноттингем в желто-синем костюме и спел антивоенную песню из своего репертуара Rhythm of My Heart. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.
Легендарный Род Стюарт в сине-желтом наряде начал свой тур в поддержку Украины
Легендарный Род Стюарт в сине-желтом наряде начал свой тур в поддержку Украины
Во время исполнения композиции на экране, установленном на сцене, появились фото украинского президента Владимира Зеленского, а также кадры, на которых были запечатлены дети с антивоенными плакатами.
Стюарт сообщил, что посвящает песню украинцам, и заявил, что это «меньшее из того, что он может сделать», чтобы поддержать Украину, пишет gordonua.com.
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