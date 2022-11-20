Легендарный Род Стюарт в сине-желтом наряде начал свой тур в поддержку Украины

77-летний британский певец Род Стюарт 17 ноября во время своего первого выступления в рамках нового гастрольного тура по Великобритании вышел на сцену города Ноттингем в желто-синем костюме и спел антивоенную песню из своего репертуара Rhythm of My Heart. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.