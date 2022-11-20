Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Легендарный Род Стюарт в сине-желтом наряде начал свой тур в поддержку Украины

Limon.ee
Легендарный Род Стюарт в сине-желтом наряде начал свой тур в поддержку Украины
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Род Стюарт
Род Стюарт Фото: POOL

77-летний британский певец Род Стюарт 17 ноября во время своего первого выступления в рамках нового гастрольного тура по Великобритании вышел на сцену города Ноттингем в желто-синем костюме и спел антивоенную песню из своего репертуара Rhythm of My Heart. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Во время исполнения композиции на экране, установленном на сцене, появились фото украинского президента Владимира Зеленского, а также кадры, на которых были запечатлены дети с антивоенными плакатами.

Стюарт сообщил, что посвящает песню украинцам, и заявил, что это «меньшее из того, что он может сделать», чтобы поддержать Украину, пишет gordonua.com.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

Ключевые слова
Наверх