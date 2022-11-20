Вспоминаем 1941-й: Василиса Володина дала прогноз на 2023 год

«Соединение Юпитера и Урана в Тельце было в 1941 году. Телец – это прагматизм, удобная одежда, меньше тканей в военную эпоху, потому что дефицит всего. Юбки становятся короче, так как одежда должна позволять женщине работать. В 2023 году нам надо ждать совсем нового веяния. Это будет знак Тельца, поэтому вспоминаем 1941-й с его с утилитарностью», - заявила Володина в YouTube-шоу «Модный подкаст».