ЧТО ДЕЛАТЬ? ⟩ Тамара Глоба: опасайтесь 21, 25, 29 ноября!

Людям нужно быть предельно осторожными в эти даты и лучше избегать лишних передвижений. Если есть возможность не садиться за руль, желательно этого не делать. Если есть спорный момент – ощущение усталости, нездоровья, то стоит остаться дома и провести время в спокойной обстановке.