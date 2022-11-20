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ЧТО ДЕЛАТЬ? ⟩ Тамара Глоба: опасайтесь 21, 25, 29 ноября!

Limon.ee
Тамара Глоба: опасайтесь 21, 25, 29 ноября!
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Опасный день. Иллюстративное фото
Опасный день. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В эти дни людям лучше отказаться от лишних передвижений, пишет teleprogramma.pro.

Тамара Глоба на своем YouTube-канале назвала дни повышенной аварийности ноября, обозначив даты 21, 25 и 29 ноября.

Людям нужно быть предельно осторожными в эти даты и лучше избегать лишних передвижений. Если есть возможность не садиться за руль, желательно этого не делать. Если есть спорный момент – ощущение усталости, нездоровья, то стоит остаться дома и провести время в спокойной обстановке.

Астролог в целом назвала конец ноября непростым периодом в нашей жизни. Глоба предрекла конфликты, техногенные и природные катастрофы. Вместе с тем, люди почувствуют единение.

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