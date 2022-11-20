Конец близок: в Сети строят теории о загадочном видео со стадом овец, 12 дней ходящих беспрерывно по кругу
В ролике, который приобрел статус вирусного, несколько сотен овец на протяжении долгого времени ходят по кругу в загоне. Несколько животных стоят в центре, остальные перемещаются по периметру ограждения. Очевидных причин для такого поведения животных в кадре не нашлось, отчего зрители стали строить свои версии. Автором ролика является китайский фермер Мяо из Баотоу, которая сняла его на своей ферме на Севере КНР.
После того, как видео приобрело популярность, его опубликовало издание People’s Daily. Комментаторы присоединились к сонму гадающих о происхождении аномалии.
Так, научной версией стал листериоз скота. Речь идет об инфекционном заболевании, которое нарушает координацию животных. Шутливая версия предполагает, что в кадре овечья миграция: скот пытается выбраться из загона, но натыкается друг на друга. Еще один пользователь предположил, что это просто стадный инстинкт, который заставляет овец двигаться по кругу, делая так, как поступает все стадо. Наконец, некоторые зрители решили, что видео демонстрирует разных животных, и «это не одни и те же овцы все десять дней».