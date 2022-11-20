Конец близок: в Сети строят теории о загадочном видео со стадом овец, 12 дней ходящих беспрерывно по кругу

Пользователи в Сети пытаются объяснить загадочное видео, снятое на овцеводческой фирме в Китае.

В ролике, который приобрел статус вирусного, несколько сотен овец на протяжении долгого времени ходят по кругу в загоне. Несколько животных стоят в центре, остальные перемещаются по периметру ограждения. Очевидных причин для такого поведения животных в кадре не нашлось, отчего зрители стали строить свои версии. Автором ролика является китайский фермер Мяо из Баотоу, которая сняла его на своей ферме на Севере КНР.

Женщина пояснила, что начало «круговороту овец» положили два животных, а потом к ним присоединились все остальные. И так продолжалось 12 дней.

После того, как видео приобрело популярность, его опубликовало издание People’s Daily. Комментаторы присоединились к сонму гадающих о происхождении аномалии.