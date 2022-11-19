ИНТРИГА ⟩ В Эстонию – как на дачу! Группа Scooter решила вновь посетить Таллинн по неожиданной причине

В Таллинне и Тарту группа представит только что вышедший документальный фильм «FCK 2020. Два с половиной года со Scooter» – картину, созданную в эпоху коронавируса, когда артистам приходилось изобретать совершенно новые способы выступлений, чтобы выжить.

Фильм включает эксклюзивные архивные кадры за 29-летнюю историю группы, а также показывает эмоциональные взлеты и падения лидера группы Эйч Пи Бакстера во время пандемии коронавируса.

Концерт группы в Таллинне в 2021 году, один из первых крупных концертов после долгого перерыва, также занимает важное место в фильме.

Режиссером фильма является Кордула Каблиц-Пост, которая также сняла фильмы о других великих немецких музыкантах, в том числе о певице Нине Хаген.

Зрители смогут встретиться со Scooter уже в это воскресенье, 20 ноября, в 21:45 в кинотеатре Apollo Coca-Cola Plaza. Повторный показ фильма состоится во вторник, 22 ноября, в 21:00 в кинотеатре Apollo в Тарту (без участия группы).