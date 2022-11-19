Звезда сериала «След» Евгений Кулаков с сыном эмигрировал в Израиль: «Не сможем вернуться назад»

42-летний Евгений Кулаков решил навсегда покинуть Россию. Переезд артисту дался непросто, но он ни о чем не жалеет.

«Мы с сыном приехали в конце сентября и попали на все праздники. В Израиле я не испытываю тревогу. Когда с Ильей выезжаем гулять на улицу – это что-то невероятное… нас так встречают! Прохожие говорят, какой сын молодец, и мы этому рады», – поделился актер.

Звезда «Следа» отметил, что перебрался в Израиль на ПМЖ. «Останемся насовсем. Не сможем вернуться назад – не сможем. Мы три года назад уже уезжали, ищем же качество для сына, он тогда терял походку, и нужны были врачи. Но все-таки в России сделали операцию, там прошли и реабилитацию, и абилитацию», – добавил Кулаков.

Артист устроил 18-летнего Илью в специальную школу, а сам ищет работу. До отъезда Кулаков активно снимался в кино и играл в театре.

«Мы работаем и ДЦП, и с аутизмом. За сыном не нужен уход, нам необходимо сделать из него самостоятельного человека. Илья уже многое делает сам – недавно научился надевать кроссовок и натягивать пятку, а это довольно сложно. Звучит наивно, но сын получает от этого удовольствие. И наша задача – научить его коммуникации», –заключил Евгений в YouTube-программе «Гостиный двор».