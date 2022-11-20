Отличный день, полный позитивных эмоций и приятных сюрпризов. События развиваются самым неожиданным образом, планы приходится менять на ходу, но все этому только рады. Способность вдохновенно импровизировать обнаруживают у себя даже те, кто прежде всегда предпочитал действовать по инструкции. Вероятны необычные знакомства, случайные встречи, с которых может начаться долгая дружба или настоящая любовь. Новые отношения развиваются стремительно. Вскоре они примут самый серьезный характер, начнут играть очень важную роль в жизни, передает портал Dvorec.ru.
Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: кто они – неудачники сегодняшнего дня?
Овен
Удачный день, хоть и не слишком плодотворный. Он определенно лучше подходит для отдыха, чем для каких-то полезных дел, на которых оказывается трудновато сосредоточиться. Будет много интересных разговоров и неожиданных предложений, откроются новые возможности, и вы их не упустите. Радуют встречи с давними знакомыми. Пусть вы не виделись несколько месяцев или даже лет – это не станет помехой приятному общению. Можно поговорить и с бывшими деловыми партнерами: не исключено, что у них найдутся для вас интересные предложения.
Телец
Нужно сделать очень много, но не всегда сразу ясно, за что браться в первую очередь. Не спешите: у вас достаточно времени для того, чтобы разобраться в ситуации и понять, как лучше действовать. Друзья дают хорошие советы, и вы к ним прислушиваетесь. День хорошо подходит для того, чтобы строить планы. И неважно, будут ли они касаться работы, ваших увлечений или личных отношений. Умение реально смотреть на вещи и не выдавать желаемое за действительное пригодится в любом случае. Вечер обещает романтические сюрпризы и встречи, которые поднимут настроение.
Близнецы
Начало дня может порадовать отличными новостями. Также в это время вероятны удачные совпадения, события, которые натолкнут на интересные мысли. Становится ясно, как справиться с проблемой, тревожившей вас в последние дни, или осуществить то, что было задумано давным-давно. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы наводить порядок и избавляться от ненужного. Удается не только разложить вещи по местам, но и разобраться в собственных мыслях, расставить приоритеты, решить, на чем вы сосредоточитесь в ближайшее время.
Рак
Начало дня едва ли подходит для важных дел. Вы склонны переживать из-за мелочей, и это точно не помогает принимать верные решения, разбираться в неоднозначных ситуациях. Но справиться с эмоциями удается быстро. Уже через несколько часов поддержка звезд становится ощутимой, а интуиция подсказывает, что пора действовать. Вечер порадует хорошими новостями. В это время могут поступить и неожиданные, но очень интересные предложения, на которые захочется немедленно согласиться. Встреча со старым другом дарит массу позитивных эмоций.
Лев
Все серьезные разговоры и важные встречи лучше отложить до второй половины дня. Утром найти общий язык с окружающими будет заметно сложнее, чем обычно. Вы порой обижаетесь на пустяки, резко реагируете даже на невинные замечания. Немногим людям удается найти верный тон в общении с вами, но все стараются это сделать. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня приносит какие-то вдохновляющие известия, дарит поводы для радости. Вы смотрите в будущее с большим оптимизмом, и это очень нравится всем вокруг.
Дева
Приятный плодотворный день. Вы быстро справляетесь с делами, до которых прежде не доходили руки, решаете вопросы, неожиданно потребовавшие внимания. Удается исправить какие-то старые ошибки, а новых вы не совершаете. Могут возникнуть какие-то мелкие бытовые проблемы, но вы мгновенно с ними разберетесь. Останется время и для отдыха, и для общения с людьми, которые для вас особенно важны. Очень хорошо этот день подходит для того, чтобы обсуждать планы с друзьями или членами семьи. Вы получите и поддержку, и хорошие советы, и реальную помощь.
Весы
Отличный день и для вас, и для тех, кому повезло быть рядом. Сегодня вы многим помогаете, легко решаете чужие проблемы, удерживаете от ошибок тех, кто готов был их совершить. Полезные дела даются легко, вы стараетесь не упустить ни одной возможности сделать мир немного лучше. Многие хотят с вами подружиться. Новые знакомства очень приятны; одно из них может положить начало романтической истории, если вы проявите инициативу. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся вашей профессиональной деятельности.
Скорпион
Кажется, что ваши планы прекрасны и грандиозны, но здравый смысл подсказывает, что реализовать все задуманное едва ли удастся. Вы стараетесь не строить иллюзий и не слушать тех, кто любит выдавать желаемое за действительное. Разборчивость в контактах помогает избежать бессмысленных переживаний и ложных надежд. Едва ли этот день пройдет спокойно. Возможны неожиданные события, из-за которых придется отложить одни дела и сосредоточиться на других. Это вас ничуть не огорчает. Интуиция подсказывает, что все складывается удачно, и не ошибается.
Стрелец
Легкий благоприятный день. Многое получается хорошо; могут сбыться давние желания. Люди, которые прежде не поддержали какие-то ваши идеи, сожалеют об этом и стараются наладить отношения. Прислушайтесь к интуиции: она обязательно подскажет, стоит ли иметь дело с такими особами. Вероятны неожиданные подарки и знаки внимания, приятные сюрпризы. Не исключены и денежные поступления. Они окажутся очень кстати, ведь день подходит для незапланированных покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать не только вас, но и ваших близких.
Козерог
Важно настроиться на позитивный лад. В первой половине дня это может быть непросто, потому что эмоциональный фон не отличается стабильностью, вы остро реагируете на мелочи, переживаете из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается, вы чувствуете: жизнь налаживается. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы завершить дела, на которые вы уже потратили немало сил. Разобравшись с ними, вы вздохнете с облегчением и почувствуете, что готовы к новым свершениям.
Водолей
Благоприятный день для общения. Особенно радуют встречи с друзьями и романтические свидания. Вы отлично ладите с теми, кто вам дорог, понимаете таких людей с полуслова и находите тысячу способов их порадовать. Очень хорошо этот день подходит и для творчества. Появляется много новых идей, некоторые Водолеи обнаруживают у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались. Вы быстро и с удовольствием учитесь тому, что может пригодиться, а окружающие охотно делятся с вами своим опытом, отвечают на все вопросы.
Рыбы
Отличный день для сотрудничества, совместной деятельности, каких-то полезных дел, в которых вам помогут друзья или давние знакомые. Легко и приятно общаться с теми, кто разделяет ваши интересы и взгляды на жизнь. Вы многим нравитесь. Не исключено начало дружеских отношений, да и любовь с первого взгляда вполне возможна. Можно принимать какие-то важные решения. Скорее всего, они окажутся верными, даже если времени на размышления у вас будет совсем мало. Интуиция вовремя подсказывает, как нужно действовать, а ваша задача – прислушаться к ней.