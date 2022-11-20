Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: кто они – неудачники сегодняшнего дня?

Овен

Удачный день, хоть и не слишком плодотворный. Он определенно лучше подходит для отдыха, чем для каких-то полезных дел, на которых оказывается трудновато сосредоточиться. Будет много интересных разговоров и неожиданных предложений, откроются новые возможности, и вы их не упустите. Радуют встречи с давними знакомыми. Пусть вы не виделись несколько месяцев или даже лет – это не станет помехой приятному общению. Можно поговорить и с бывшими деловыми партнерами: не исключено, что у них найдутся для вас интересные предложения.

Телец

Нужно сделать очень много, но не всегда сразу ясно, за что браться в первую очередь. Не спешите: у вас достаточно времени для того, чтобы разобраться в ситуации и понять, как лучше действовать. Друзья дают хорошие советы, и вы к ним прислушиваетесь. День хорошо подходит для того, чтобы строить планы. И неважно, будут ли они касаться работы, ваших увлечений или личных отношений. Умение реально смотреть на вещи и не выдавать желаемое за действительное пригодится в любом случае. Вечер обещает романтические сюрпризы и встречи, которые поднимут настроение.

Близнецы