Что случилось? Русский театр Эстонии продаст часть своего реквизита

Русский театра Эстонии предлагает посетить театральную рождественскую ярмарку-аукцион, чтобы приобрести весьма необычные подарки и интересные сувениры.

За 75-летнюю историю в Русском театре состоялось множество постановок, которые заслужили особое зрительское внимание. Даже сегодня многие зрители, обсуждая в соцсетях ту или иную свежую постановку Русского театра, часто вспоминают спектакли прошлых лет и впечатления, которые не стираются из памяти и по сей день.

В сложный период, как для театра, так и для зрителей, во время пандемии, Русский театр нашел способ поддерживать привычный досуг театралов, запуская на своем YouTube канале спектакли из архива театра. Из-за карантинных ограничений и благодаря современным технологиям показанные онлайн архивные спектакли получили новую жизнь. Количество просмотров в Сети превышало в десятки раз количество зрительских мест в Большом зале. Стало ясно, что не только театр трепетно и нежно относится к своей истории и репертуару прошлых лет, но и у зрителей есть огромное желание предаваться ярким воспоминаниям, связанными с Русским театром.

Фото: Русский театр Эстонии

Такое встречное стремление зрителя и театра оглянуться в прошлое было решено не оставлять без внимания и найти новые формы взаимодействия с историей. Театр хочет подарить зрителям возможность приобрести частичку того самого любимого спектакля!

17 декабря в 15:00 Русский театр проводит рождественскую ярмарку-аукцион на новой площадке Ring. Место проведения выбрано тоже не случайно, это место в театре имеет большую и богатую историю. В разное время здесь располагались варьете, ресторан, казино, театральный буфет… Здесь и раньше играли спектакли, но в этом году площадка получила статус новой сцены Русского театра – RING.

На ярмарке будут представлены фотографии, элементы костюмов и реквизита, атрибутов и аксессуаров популярных спектаклей в единственном экземпляре, поэтому приобретаемая вещь будет иметь более значительную ценность.

В театральном кафе в этот день будет предложено особое меню, актеры имеющие навыки в кулинарии порадуют гостей выпечкой и закусками собственного приготовления.

Гостей ярмарки также ждет развлекательный аукцион, где будут проданы вещи и предметы, имеющие особую ценность, поскольку связаны с интересной историей или личностью, о чем расскажут сами актеры, участники событий. Вы все узнаете, как говорится, из первых рук.