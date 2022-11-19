ВИДЕО ⟩ Давно такого не было! Группа «Нэнси» в Таллинне так раскачала публику, что плясал весь зал

Этим вечером в зале звучал и смех, и слезы, гости демонстрировали настоящую любовь и искренние чувства. Ни один клубный концерт не сможет пройти так душевно, как тот праздник, который для своих поклонников подарила группа «Ненси» в концертном зале, где люди танцевали даже сидя в креслах. Но отсутствие танцпола не остановило публику. Самые веселые устроили безудержные танцы в проходах между рядами и перед сценой.

Артисты на сцене словно сошли с афиши. Все в белом. Тот редкий случай, когда снимок был не иллюстративным. Живой звук в сочетании с внешним видом музыкантов придал бодрости публике.

Этим морозным осенним вечером в зале было очень жарко. Ведь в зале, где не было места яблоку упасть, наверное, не было ни одного человека, кто бы не знал слова песен наизусть. Читательница портала Limon.ee Марина В. продемонстрировала редакции самые яркие моменты концерта, прошедшего вечером 18 ноября в Таллинне.

Этим вечером прозвучали вечные хиты группы: «Отель», «Чистый лист», «Дым сигарет с ментолом», «Горько плакала ива» и другие.