Светлана Лобода высказала всё, что думает о новом шоу портала Limon.ee. Такого от нее никто не ожидал!

То, что у Limon LIVE тысячи поклонников по всему миру, стало понятно после выхода второго выпуска шоу с эстонской моделью Анной Микконен. Тогда нас цитировали по всему миру: начиная от России, заканчивая Великобританией. В редакцию поступали восторженные отзывы читателей. Казалось бы, тот выпуск просмотрел в Эстонии если не каждый, то каждый третий житель. Что же произошло на сей раз? Почему нас смотрит и комментирует украинская певица Светлана Лобода? Разбираемся.

Каждую пятницу в 18:00 выходит новый выпуск шоу. Вчера нашим гостем стал украинский танцор Олег Евтушенко, нашедший любовь в Таллинне. В эфире он заступился за Анну Микконен и высказался в адрес Светланы Лободы, потому что смог с ней познакомиться в Таллинне и даже выступить на одной сцене.

«У меня были такие эмоции, это просто какой-то космос, я на сцене находился с такой звездой, что даже боялся, как бы не забыть сказать речь на сцене. Я собрался с мыслями и сказал ей прямо в глаза, как считал нужным, – вспоминает долгожданный момент в своей жизни Олег Евтушенко и то, как желаемое стало явью. – Менеджеры Лободы мне помогли выйти на сцену вместе со Светланой Лободой, когда они узнали, что это моя мечта и я хочу с таким артистом выступить на сцене».

Светлане Лободе была посвящена одна треть всего шоу. Сегодня украинская артистка тоже высказалась о Limon LIVE.

«Сильно! Обязательно это посмотрите», – написала Светлана Лобода у себя в Инста-сториз и добавила сразу же несколько фрагментов видео пятничного шоу Limon LIVE.

Фото: Instagram Светланы Лободы

Фото: Edgar Gergel