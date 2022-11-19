ФОТО ⟩ Итальянская полиция начала охоту на серийного убийцу женщин: жители Рима в панике

В столице Италии неспокойно. В престижном римском районе Прати одну за другой убивают женщин легкого поведения. Полиция активно ведет поиски убийцы, ведь за последние дни в двух квартирах были найдены тела трех женщин, предположительно, занимающихся проституцией, передает Elu24 со ссылкой на Guardian.

Две женщины, обе секс-работницы китайского происхождения в возрасте от 40 до 50 лет, были найдены зарезанными в квартире на Виа Аугусто Риботи.

Швейцар многоквартирного дома на улице Аугусто Риботи в районе Прати в четверг утром обнаружил тело женщины в луже крови прямо перед подъездом и тут же поднял тревогу. Предполагается, что найденная у подъезда мертвой жрица любви пыталась бежать. В одной из квартир по этому же адресу полиция обнаружила второе тело.

Тело еще одной жертвы – колумбийки, опознанной как 65-летняя Марта Кастано Торрес, также работница секс-бизнеса, которая была зарезана насмерть, было обнаружено ее сестрой в подвальной квартире на соседней улице.

Источник в полиции Рима сообщил, что следователи работают над версией, что женщины были убиты одним и тем же человеком. Предполагается, что 65-летняя Торрес, которая, по сообщениям итальянской прессы, работала секс-работницей, чтобы материально поддерживать свою дочь, была убита ранее двух других жертв.