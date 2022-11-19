Как утверждается, жертвами стали немолодые проститутки иностранного происхождения.
ФОТО ⟩ Итальянская полиция начала охоту на серийного убийцу женщин: жители Рима в панике
В столице Италии неспокойно. В престижном римском районе Прати одну за другой убивают женщин легкого поведения. Полиция активно ведет поиски убийцы, ведь за последние дни в двух квартирах были найдены тела трех женщин, предположительно, занимающихся проституцией, передает Elu24 со ссылкой на Guardian.
Две женщины, обе секс-работницы китайского происхождения в возрасте от 40 до 50 лет, были найдены зарезанными в квартире на Виа Аугусто Риботи.
Швейцар многоквартирного дома на улице Аугусто Риботи в районе Прати в четверг утром обнаружил тело женщины в луже крови прямо перед подъездом и тут же поднял тревогу. Предполагается, что найденная у подъезда мертвой жрица любви пыталась бежать. В одной из квартир по этому же адресу полиция обнаружила второе тело.
Тело еще одной жертвы – колумбийки, опознанной как 65-летняя Марта Кастано Торрес, также работница секс-бизнеса, которая была зарезана насмерть, было обнаружено ее сестрой в подвальной квартире на соседней улице.
Источник в полиции Рима сообщил, что следователи работают над версией, что женщины были убиты одним и тем же человеком. Предполагается, что 65-летняя Торрес, которая, по сообщениям итальянской прессы, работала секс-работницей, чтобы материально поддерживать свою дочь, была убита ранее двух других жертв.
Убийства произошли в нескольких сотнях метров от Верховного суда Италии, в элегантном районе, где в последние годы наблюдается рост преступных сетей, занимающихся проституцией на квартирах.
Жестокие убийства вызвали призывы к тому, чтобы проституция стала регулируемой профессией в Италии для защиты секс-работников. В Италии разрешена уличная проституция, но организованная проституция и публичные дома запрещены законом.
«Эти убийства ужасны, – сказала Эрмина Гбидо из Комитета за гражданские права проституток, некоммерческой организации, основанной секс-работницами в 1982 году для борьбы с секс-торговлей и поддержки людей в этой профессии. – Конечно, существуют криминальные сети, которые управляют секс-работницами на квартирах, эксплуатируя их и заставляя переходить из квартиры в квартиру, работая сверхурочно. Это неприятный бизнес. Но мы также должны понимать, что есть те, кто хочет делать эту работу, но не может делать это в безопасном месте, так как нормы не позволяют этого».
Федерико Рокка, советник в Риме от «Братьев Италии», ультраправой партии премьер-министра Джорджии Мелони, сказал, что проституция в квартирах прочно укоренилась «в каждом районе города».
«Три человека погибли, зверски убиты возможным клиентом», – сказал он итальянским СМИ. «Нужно дождаться исхода следствия, но есть и грусть по поводу их судьбы, и в то же время злость, потому что в очередной раз пришлось ждать чего-то серьезного, чтобы разрушить стену лицемерия, окружавшую явление проституции в квартирах».