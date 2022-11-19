Уличный художник Бэнкси обратился к людям со странной просьбой: «Воруйте одежду в магазинах Guess!»

«Вниманию всех магазинных воров. Пожалуйста, идите в Guess на улице Регент-стрит в Лондоне. Они использовали в своих бизнес-целях мое произведение искусства без разрешения, поэтому не будет никакой проблемы, если вы украдете у них что-нибудь из одежды», – обратился Бэнкси к своим 11,5 миллионам подписчиков в Instagram-публикации.

Бэнкси разместил фотографию витрины магазина Guess на Регент-стрит в Лондоне, на которой выставлены несколько предметов из капсульной коллекции, слово Brandalised и несколько граффити-изображений Бэнкси.

Среди упомянутых работ: Flower Thrower, Queen Ziggy, Living the Dream, Thug for Life Bunny и Flying Balloon Girl.

В официальном пресс-сообщении компании по производству одежды о капсульной коллекции использовано слово «вдохновленные» и сказано, что вещи были произведены в сотрудничестве с Brandalised, городским агентством по лицензированию граффити, чья миссия заключается в предоставлении поклонникам Бэнкси коллекцию одежду с его граффити. Цены на одежду и аксессуары составляют от 40 до 270 евро.

«Работы Бэнкси оказали феноменальное влияние, которое находит отклик в поп-культуре в целом», – сказал креативный директор Guess Пол Марчиано в пресс-релизе. «Эта новая капсульная коллекция Brandalised – способ мира моды выразить свою благодарность».

После того, как Бэнкси опубликовал сообщение в Instagram, Guess закрыл магазин, поставил охрану и закрыл витрину.