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Уличный художник Бэнкси обратился к людям со странной просьбой: «Воруйте одежду в магазинах Guess!»

Limon.ee
Уличный художник Бэнкси обратился к людям со странной просьбой: «Воруйте одежду в магазинах Guess!»
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Закрытая витрина магазина на Регент-стрит в Лондоне
Закрытая витрина магазина на Регент-стрит в Лондоне Фото: Henry Nicholls

Всемирно известный уличный художник Бэнкси умоляет своих фанатов начать обворовывать магазин брендовой одежды Guess, поскольку эта фирма позволила себе украсть его авторскую работу, пишет Elu24

«Вниманию всех магазинных воров. Пожалуйста, идите в Guess на улице Регент-стрит в Лондоне. Они использовали в своих бизнес-целях мое произведение искусства без разрешения, поэтому не будет никакой проблемы, если вы украдете у них что-нибудь из одежды», – обратился Бэнкси к своим 11,5 миллионам подписчиков в Instagram-публикации. 

Бэнкси разместил фотографию витрины магазина Guess на Регент-стрит в Лондоне, на которой выставлены несколько предметов из капсульной коллекции, слово Brandalised и несколько граффити-изображений Бэнкси.

Среди упомянутых работ: Flower Thrower, Queen Ziggy, Living the Dream, Thug for Life Bunny и Flying Balloon Girl.

В официальном пресс-сообщении компании по производству одежды о капсульной коллекции использовано слово «вдохновленные» и сказано, что вещи были произведены в сотрудничестве с Brandalised, городским агентством по лицензированию граффити, чья миссия заключается в предоставлении поклонникам Бэнкси коллекцию одежду с его граффити. Цены на одежду и аксессуары составляют от 40 до 270 евро.

«Работы Бэнкси оказали феноменальное влияние, которое находит отклик в поп-культуре в целом», – сказал креативный директор Guess Пол Марчиано в пресс-релизе. «Эта новая капсульная коллекция Brandalised – способ мира моды выразить свою благодарность».

После того, как Бэнкси опубликовал сообщение в Instagram, Guess закрыл магазин, поставил охрану и закрыл витрину.

Закрытая витрина магазина на Регент-стрит в Лондоне
Закрытая витрина магазина на Регент-стрит в Лондоне Фото: Henry Nicholls
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