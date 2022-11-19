«Я думала, что это болезнь пожилых людей. Я никогда бы даже не подумала, что в 21 год у меня будет меланома», – рассказывает Кяроль, бывшая постоянная клиентка соляриев, о своем страшном диагнозе. Сейчас она борется с раком и откровенно делится с Elu24 своей историей, которая началась как кошмарный сон.
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21-летняя эстонка думала, что на ее теле обычная родинка, но врачи шокировали девушку: «У вас рак!»
21-летняя эстонка думала, что на ее теле обычная родинка, но врачи шокировали девушку: «У вас рак!»
21-летняя Кяроль уже много лет работает в индустрии красоты. В солярий девушка начала ходить с юных лет, когда ей было 14. Сегодня она избегает соляриев. А если быть более точным, то он ей противопоказан.