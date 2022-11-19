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21-летняя эстонка думала, что на ее теле обычная родинка, но врачи шокировали девушку: «У вас рак!»

Александра Юрман
, Репортер Elu24
21-летняя эстонка думала, что на ее теле обычная родинка, но врачи шокировали девушку: «У вас рак!»
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Кяроль больше никогда не сможет пойти в солярий. Это ей запрещено.
Кяроль больше никогда не сможет пойти в солярий. Это ей запрещено. Фото: Erakogu

«Я думала, что это болезнь пожилых людей. Я никогда бы даже не подумала, что в 21 год у меня будет меланома», – рассказывает Кяроль, бывшая постоянная клиентка соляриев, о своем страшном диагнозе. Сейчас она борется с раком и откровенно делится с Elu24 своей историей, которая началась как кошмарный сон. 

21-летняя Кяроль уже много лет работает в индустрии красоты. В солярий девушка начала ходить с юных лет, когда ей было 14. Сегодня она избегает соляриев. А если быть более точным, то он ей противопоказан. 

«Несколько лет назад один мой клиент рассказал точно такую же историю, которую я рассказываю сегодня. Тогда я подумала: "Боже мой, это ужасная история, и я больше не буду ходить в солярий", но потом я забыла об этом и не думала, что со мной в ближайшие годы может произойти что-то подобное, поэтому я снова начала посещать солярий. Кажется, что ты не учишься на своих ошибках, а должен сначала сам наступить на те же грабли», – начинает интервью Кяроль.

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