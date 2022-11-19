Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на интервью своей коллеги, украинской певицы Лободы, которое 18 ноября было опубликовано на сайте «Люкс ФМ», передает Gordonua.com.
Приходько о Лободе: угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
Приходько о Лободе: угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
В интервью Светлана Лобода в том числе заявила, что «быть украинской певицей – это стать на сторону света».
Приходько разместила скрин этого заявления на своей странице в Facebook.
«Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические отклонения», – написала Приходько.
Она не впервые критикует Лободу за то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица строила карьеру в стране-агрессоре.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
Справка:
- До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
- 24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Светлана Лобода впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября певица заявила, что выделит один миллион гривен (более 26 тысяч евро) на восстановление Ирпеня.