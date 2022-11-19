Приходько о Лободе: угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения

В интервью Светлана Лобода в том числе заявила, что «быть украинской певицей – это стать на сторону света».

Приходько разместила скрин этого заявления на своей странице в Facebook.

«Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические отклонения», – написала Приходько.

Она не впервые критикует Лободу за то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица строила карьеру в стране-агрессоре.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

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