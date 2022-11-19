«Наверное, мне придется отобрать пульт от телевизора у матери и сказать ей, чтобы она перестала смотреть ящик», – говорит журналист ERR Юри Муттика, который в пятничном эфире передачи Ringvaade перевоплотился в дрэг-квин.
ЗАЦЕНИТЕ ⟩ Эстонский журналист превратился в королеву травести-шоу
Пять осенних вечеров зрители общественно-правового телевидения следят за перевоплощением студентов различных факультетов Эстонской академии музыки и театра в королев травести-шоу. В этот раз очередь дошла до Юри Муттика.
«Магия актерского мастерства заключается в том, что вы можете быть одним из тысячи разных персонажей и личностей», – говорит Юри Наэль, профессор современного исполнительского искусства в EMTA.
«На этот раз персонаж, которого будут играть студенты-актеры, не будет взят из пьесы. Это кабаре идентичности родилось из потребности самих молодых людей открыть для себя те области идентичности, которые важны для них в данный момент. Мы хотели бы дать студентам возможность вырваться из повседневного образа личности, который мы создали в соответствии с тем, что общество и окружающая среда требуют и ожидают от нас, и поместить этого персонажа, который является сверх меры экстравагантным, смелым, в этот сценический контекст», – говорит Наэль.
«На сцене рождается существо, которое жило где-то глубоко внутри исполнителя», – говорит один из руководителей проекта, профессор Юри Наэль.
«Чувствую, что это ну очень гламурно!» – восклицает из гримерки Муттика.
«Дрэг-квин – это роль, которую ты берешь на себя и выходишь на сцену. Это не связано с сексуальностью или полом, это роль, которую вы играете. Это такая же роль, как если бы актер надел костюм и сказал, что он Гамлет», –говорит режиссер Юри Наэль.