ЗАЦЕНИТЕ ⟩ Эстонский журналист превратился в королеву травести-шоу

Пять осенних вечеров зрители общественно-правового телевидения следят за перевоплощением студентов различных факультетов Эстонской академии музыки и театра в королев травести-шоу. В этот раз очередь дошла до Юри Муттика.

Юри Муттика Фото: Kuvatõmmis ERR-i videost

Юри Наэль Фото: Sander Ilvest

«Магия актерского мастерства заключается в том, что вы можете быть одним из тысячи разных персонажей и личностей», – говорит Юри Наэль, профессор современного исполнительского искусства в EMTA.

«На этот раз персонаж, которого будут играть студенты-актеры, не будет взят из пьесы. Это кабаре идентичности родилось из потребности самих молодых людей открыть для себя те области идентичности, которые важны для них в данный момент. Мы хотели бы дать студентам возможность вырваться из повседневного образа личности, который мы создали в соответствии с тем, что общество и окружающая среда требуют и ожидают от нас, и поместить этого персонажа, который является сверх меры экстравагантным, смелым, в этот сценический контекст», – говорит Наэль.

«На сцене рождается существо, которое жило где-то глубоко внутри исполнителя», – говорит один из руководителей проекта, профессор Юри Наэль.

«Чувствую, что это ну очень гламурно!» – восклицает из гримерки Муттика.

Юри Муттика Фото: Kuvatõmmis ERR-i videost