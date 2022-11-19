Во время капитального ремонта Таллиннский Дом искусства будет проводить выставки и мероприятия в Ласнамяэ, где с сегодняшнего дня для публики открыт недавно построенный павильон. Вчера состоялись символическое закрытие главного здания Дома искусства и открытие нового павильона и выставки.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Окрестности павильона кажутся окраиной»: в Ласнамяэ открыли Дом искусства для сплочения общества
Портал Limon тоже побывал на данном мероприятии и понял, что здесь очень много говорится о том, почему одно поколение не понимает другое. В первую очередь в пример приводятся дома и городская среда, где дети уже не чувствуют себя так хорошо, как их родители, ведь для них советские постройки – это история, жизнь и ностальгия, но новое поколение хочет жить по-другому, не так, как их родители. Мечтает о другом мире вокруг себя.
Еще больше на выставке говорится именно о женщинах.
«Меня беспокоит, что устройство Таллинна способствует большему разобщению и обособлению. Все имеющие важность примечательные культурные здания стоят в центре города, но доступ к современному искусству и культуре в более широком смысле должен распределяться значительно равномернее, – сказал директор Дома искусства Пауль Агурайуя. – Я надеюсь, что Дом искусства поможет хоть немного облегчить эту проблему. Ласнамяэ – однозначно интересное место, ведь там проживает больше всего людей, для которых эстонский язык не является родным. Окрестности нашего Ласнамяэского павильона кажутся окраиной, но в то же время это самый густонаселенный район Эстонии. Мы разработали образовательные программы, которые планируем продолжать интенсивно внедрять в Ласнамяэ. В то же время мы уже предприняли самое простое действие, убрав препятствие, которое мешало бы людям посещать выставки. Вход в Дом искусства в Ласнамяэ бесплатный».
В первой выставке павильона «Осталась ли надежда для прекрасных созданий?» примут со своими произведениями участие: Мерике Эстна, Алексей Гордин, Элин Кард, Эдит Карлсон, Алис Каск, Васса Пономарёва, Ану Пыдер, Мария Сидляревич, Анна Шкоденко и Йоханна Ульфсак. Куратор – Тамара Луук.
Главной отправной точкой выставки является честная и личная реакция живущих в нашей стране эстоно- и русскоговорящих художников на кризисы доверия и климата, на войны и пандемии, на разлад традиционных семейных отношений и на то, как вызванное ими напряжение изменило наше мироощущение. Существуя в условиях такой нестабильности, находящаяся в фокусе выставки женщина прежде всего обращается к своей чувственности.
Первая выставка павильона будет открыта для посетителей до 5 февраля 2023 года. Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства (Яан Коорти, 24) открыт со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00. Вход бесплатный.
Павильон откроется для публики в субботу, 19 ноября, в 12:00. В первые выходные работы павильона, 19–20 ноября, каждый полный час будут проводиться открытые экскурсии для публики (на эстонском и русском языках) и специальная детская программа.
Куратор Тамара Луук проведет экскурсии в субботу, 26 ноября, в 14:00 (на эстонском языке) и в 16:00 (на русском языке).
Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства на улице Я. Коорти, 24 спроектирован архитектурным бюро Salto. Это многофункциональное здание, построенное рядом с центром Линдакиви, уже удостоено внимания крупнейших мировых СМИ.
SA Kunstihoone – центр современного искусства, выставочную программу которого в 2022–2024 годах можно увидеть в двух выставочных пространствах: в павильоне Таллиннского Дома искусства в Ласнамяэ и в Таллиннской городской галерее.
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