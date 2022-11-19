ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Окрестности павильона кажутся окраиной»: в Ласнамяэ открыли Дом искусства для сплочения общества

Портал Limon тоже побывал на данном мероприятии и понял, что здесь очень много говорится о том, почему одно поколение не понимает другое. В первую очередь в пример приводятся дома и городская среда, где дети уже не чувствуют себя так хорошо, как их родители, ведь для них советские постройки – это история, жизнь и ностальгия, но новое поколение хочет жить по-другому, не так, как их родители. Мечтает о другом мире вокруг себя.

Еще больше на выставке говорится именно о женщинах.

«Меня беспокоит, что устройство Таллинна способствует большему разобщению и обособлению. Все имеющие важность примечательные культурные здания стоят в центре города, но доступ к современному искусству и культуре в более широком смысле должен распределяться значительно равномернее, – сказал директор Дома искусства Пауль Агурайуя. – Я надеюсь, что Дом искусства поможет хоть немного облегчить эту проблему. Ласнамяэ – однозначно интересное место, ведь там проживает больше всего людей, для которых эстонский язык не является родным. Окрестности нашего Ласнамяэского павильона кажутся окраиной, но в то же время это самый густонаселенный район Эстонии. Мы разработали образовательные программы, которые планируем продолжать интенсивно внедрять в Ласнамяэ. В то же время мы уже предприняли самое простое действие, убрав препятствие, которое мешало бы людям посещать выставки. Вход в Дом искусства в Ласнамяэ бесплатный».