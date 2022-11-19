Лишь недавно в соцсети Instagram появился и эстонский телеведущий Кристьян Йыэкалда, чтобы привлечь подписчиков, он тут же сфотографировался обнаженным в мороз на улице в спасательном жилете и в белых трусах. Кажется, он точно знает, как заинтересовать аудиторию.
ЕМУ НЕ ХОЛОДНО? ⟩ Обнаженный эстонский телеведущий похвастался своим спиннингом
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Обнаженный эстонский телеведущий похвастался своим спиннингом
«Первый снег», – коротко подписал снимок телеведущий. Кажется, он уже достаточно давно закаляется, иначе как еще объяснить публикацию этого снимка?
Комментаторы уже посмеялись: «Настоящий рыбак, и что, что без штанов?!»
Как вы думаете, что хотел продемонстрировать телеведущий – свое нижнее белье или удочку?
Смотрите фото! А вы бы осмелились так выйти на улицу?
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