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ЕМУ НЕ ХОЛОДНО? ⟩ Обнаженный эстонский телеведущий похвастался своим спиннингом

ФОТО
Limon.ee
Обнаженный эстонский телеведущий похвастался своим спиннингом
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Кристьян Йыкалда
Кристьян Йыкалда Фото: Madis Sinivee

Лишь недавно в соцсети Instagram появился и эстонский телеведущий Кристьян Йыэкалда, чтобы привлечь подписчиков, он тут же сфотографировался обнаженным в мороз на улице в спасательном жилете и в белых трусах. Кажется, он точно знает, как заинтересовать аудиторию.

«Первый снег», – коротко подписал снимок телеведущий. Кажется, он уже достаточно давно закаляется, иначе как еще объяснить публикацию этого снимка? 

Комментаторы уже посмеялись: «Настоящий рыбак, и что, что без штанов?!»

Как вы думаете, что хотел продемонстрировать телеведущий – свое нижнее белье или удочку? 

Смотрите фото! А вы бы осмелились так выйти на улицу?

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