ЕМУ НЕ ХОЛОДНО? ⟩ Обнаженный эстонский телеведущий похвастался своим спиннингом

Лишь недавно в соцсети Instagram появился и эстонский телеведущий Кристьян Йыэкалда, чтобы привлечь подписчиков, он тут же сфотографировался обнаженным в мороз на улице в спасательном жилете и в белых трусах. Кажется, он точно знает, как заинтересовать аудиторию.