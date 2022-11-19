ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне состоялась невероятная ретро-вечеринка: смотрите, что творилось в Saku Suurhall

Хедлайнером вечера стала группа из Нидерландов – Vengaboys, чьи главные хиты называются: We Like to Party, Boom Boom Boom и We're Going to Ibiza. В 2019 году СМИ Нидерландов назвали их самой успешной голландской группой всех времен.

Организатор Индрек Саррап сказал, что из ныне действующих ретро-ансамблей в Эстонию были приглашены только те, которые не только делают музыку, но и устраивают энергичное шоу на сцене. «То же самое, конечно, относится и к группам из Эстонии, которые приняли участие в мероприятии».