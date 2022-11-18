Машину известной актрисы, в которой она была с мужем, расстреляли на улицах Лос-Анджелеса

Похоже, накал страстей на дорогах не идет в сравнение ни с одним голливудским боевиком. 51-летняя актриса Дениз Ричардс ехала на съемки в студию Popsicle на автомобиле, за рулем которого находился ее 47-летний супруг Аарон Пайперс. Однако привычный путь на работу был омрачен весьма опасным для жизни инцидентом. Один из автомобилистов в пробке оказался настолько нетерпелив, что выстрелил в машину актрисы и попал в ее заднюю часть со стороны водителя уже после того, как пара его пропустила, после чего скрылся с места происшествия.