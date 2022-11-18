Актриса и ее супруг подверглись нападению неадекватного автомобилиста.
Машину известной актрисы, в которой она была с мужем, расстреляли на улицах Лос-Анджелеса
Похоже, накал страстей на дорогах не идет в сравнение ни с одним голливудским боевиком. 51-летняя актриса Дениз Ричардс ехала на съемки в студию Popsicle на автомобиле, за рулем которого находился ее 47-летний супруг Аарон Пайперс. Однако привычный путь на работу был омрачен весьма опасным для жизни инцидентом. Один из автомобилистов в пробке оказался настолько нетерпелив, что выстрелил в машину актрисы и попал в ее заднюю часть со стороны водителя уже после того, как пара его пропустила, после чего скрылся с места происшествия.
Парень позади них был явно зол на них. Его фургон был у них на хвосте, почти подталкивал их машину… Они не понимали, что происходит. К моменту, когда они поняли, что их расстреляли, парень уже скрылся, – рассказал инсайдер.
По словам инсайдеров TMZ, Дениз, которой предстоял 12-часовой рабочий день, прибыла на съемочную площадку, рыдая от страха. Актриса была настолько шокирована, что запросила охрану, которая сопроводила их с мужем домой.
Несмотря на то что они были расстроены, Ричардс решила остаться и сниматься. Она была потрясена и напугана, но держалась молодцом и отработала полный день, – сообщил источник.
Лично или через своих представителей супруги инцидент не комментировали, пишет журнал HELLO.