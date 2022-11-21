ГОСТИ БУДУТ В ВОСТОРГЕ ⟩ Сочные котлеты по-киевски: лучший рецепт, который всегда получается с первого раза

Выложите все ингредиенты для начинки в глубокую миску и перемешайте до однородной массы.

Нанесите смесь на небольшой лист бумаги для выпечки и сформируйте прямоугольник размером примерно 10 x 6 см. Поставьте в морозилку и дождитесь, пока начинка затвердеет. Затем разрежьте пополам вдоль.

Отбейте курицу молотком до толщины примерно 0,5 см. Каждую сторону грудки посыпьте солью и перцем. Если у вас было цельное филе – разрежьте его на две равных части.

Положите в середину двух половинок курицы по затвердевшему прямоугольнику начинки. Заверните филе в рулеты.

Оберните рулеты пищевой пленкой и сформируйте из них овальные котлеты. Поместите в морозильную камеру на 30 минут, пока мясная поверхность не станет достаточно твердой на ощупь (но не застынет).

Разложите яйцо, муку и панировочные сухари по отдельным мискам. Обваляйте курицу сначала в муке, затем обмокните в яйце и опустите в панировочные сухари (прижмите, чтобы они прилипли). Снова уберите курицу в морозилку на 30 минут.

Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите котлеты. Жарьте, постоянно переворачивая, около трех минут.

Затем разогрейте духовку до 180°C, выложите котлеты на противень, выстланный пергаментом, и запекайте около 15 минут.

Перед подачей можно посыпать готовые котлеты свежей зеленью.