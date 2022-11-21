Если вы давно хотели приготовить классические котлеты по-киевски, но боялись, что не выйдет, то MarieClaire предлагает вам слегка упрощенный рецепт, который обязательно получится с первого раза.
ГОСТИ БУДУТ В ВОСТОРГЕ ⟩ Сочные котлеты по-киевски: лучший рецепт, который всегда получается с первого раза
Блюдо при этом ничуть не потеряет своего насыщенного вкуса и уникальной структуры.
Ингредиенты (на 2 порции)
Для начинки:
2 чайных ложки мелко нарезанной свежей петрушки;
2 измельченных зубчика чеснока;
1/4 чайной ложки соли;
1/2 чайной ложки соли;
1/4 чайной ложки молотого черного перца;
1/4 стакана муки;
1 чашка панировочных сухарей;
растительное масло для жарки;
свежая зелень для подачи.
Выложите все ингредиенты для начинки в глубокую миску и перемешайте до однородной массы.
Нанесите смесь на небольшой лист бумаги для выпечки и сформируйте прямоугольник размером примерно 10 x 6 см. Поставьте в морозилку и дождитесь, пока начинка затвердеет. Затем разрежьте пополам вдоль.
Отбейте курицу молотком до толщины примерно 0,5 см. Каждую сторону грудки посыпьте солью и перцем. Если у вас было цельное филе – разрежьте его на две равных части.
Положите в середину двух половинок курицы по затвердевшему прямоугольнику начинки. Заверните филе в рулеты.
Оберните рулеты пищевой пленкой и сформируйте из них овальные котлеты. Поместите в морозильную камеру на 30 минут, пока мясная поверхность не станет достаточно твердой на ощупь (но не застынет).
Разложите яйцо, муку и панировочные сухари по отдельным мискам. Обваляйте курицу сначала в муке, затем обмокните в яйце и опустите в панировочные сухари (прижмите, чтобы они прилипли). Снова уберите курицу в морозилку на 30 минут.
Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите котлеты. Жарьте, постоянно переворачивая, около трех минут.
Затем разогрейте духовку до 180°C, выложите котлеты на противень, выстланный пергаментом, и запекайте около 15 минут.
Перед подачей можно посыпать готовые котлеты свежей зеленью.