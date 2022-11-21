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ГОСТИ БУДУТ В ВОСТОРГЕ ⟩ Сочные котлеты по-киевски: лучший рецепт, который всегда получается с первого раза

Limon.ee
Сочные котлеты по-киевски: лучший рецепт, который всегда получается с первого раза
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Котлеты по-киевски. Иллюстративное фото
Котлеты по-киевски. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Если вы давно хотели приготовить классические котлеты по-киевски, но боялись, что не выйдет, то MarieClaire предлагает вам слегка упрощенный рецепт, который обязательно получится с первого раза.

Блюдо при этом ничуть не потеряет своего насыщенного вкуса и уникальной структуры.

Ингредиенты (на 2 порции)

Для начинки:

90 г несоленого размягченного сливочного масла;

2 чайных ложки мелко нарезанной свежей петрушки;

2 измельченных зубчика чеснока;

1/4 чайной ложки соли;

Для котлет:
500 г куриной грудки без кожи и костей (нужно достаточно крупное и плотное филе);

1/2 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки молотого черного перца;

Для панировки:
 
1 яйцо, предварительно слегка взбить;

1/4 стакана муки;

1 чашка панировочных сухарей;

растительное масло для жарки;

свежая зелень для подачи.

Способ приготовления

Выложите все ингредиенты для начинки в глубокую миску и перемешайте до однородной массы.

Нанесите смесь на небольшой лист бумаги для выпечки и сформируйте прямоугольник размером примерно 10 x 6 см. Поставьте в морозилку и дождитесь, пока начинка затвердеет. Затем разрежьте пополам вдоль.

Отбейте курицу молотком до толщины примерно 0,5 см. Каждую сторону грудки посыпьте солью и перцем. Если у вас было цельное филе – разрежьте его на две равных части.

Положите в середину двух половинок курицы по затвердевшему прямоугольнику начинки. Заверните филе в рулеты.

Оберните рулеты пищевой пленкой и сформируйте из них овальные котлеты. Поместите в морозильную камеру на 30 минут, пока мясная поверхность не станет достаточно твердой на ощупь (но не застынет).

Разложите яйцо, муку и панировочные сухари по отдельным мискам. Обваляйте курицу сначала в муке, затем обмокните в яйце и опустите в панировочные сухари (прижмите, чтобы они прилипли). Снова уберите курицу в морозилку на 30 минут.

Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите котлеты. Жарьте, постоянно переворачивая, около трех минут.

Затем разогрейте духовку до 180°C, выложите котлеты на противень, выстланный пергаментом, и запекайте около 15 минут.

Перед подачей можно посыпать готовые котлеты свежей зеленью.

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