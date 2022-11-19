Названы пять алкогольных напитков, которые меньше других вредят желудку

Всем известно, что от алкоголя намного больше вреда, чем пользы, хотя иногда появляются исследования, где ученые доказывают определенную пользу горячительных напитков.

Среди симптомов чрезмерного употребления алкогольных напитков не только похмелье, но и диарея, газы, дискомфорт в животе.

«Страдать от таких проблем с животом могут даже совершенно здоровые люди, особенно, если предпочитают определенные виды спиртного», – отметила диетолог Эмма Лэнг из Университета Джорджии.

Самыми вредными для желудка ученые называют наиболее крепкие и концентрированные напитки. В первую очередь это крепленые вина и пиво с высоким содержанием алкоголя.

При этом важно знать, есть ли в составе конкретного напитка FODMAP-вещества, употребление которых сильнее всего раздражает кишечник и может вызвать газообразование, вздутие и боль в животе. Выше всего FODMAP в роме, портвейне, хересе и сладких винах. Последние могут содержать до 15% остаточного сахара (или 150 граммов сахара на литр).

Наименее вредное для желудка спиртное

К таким напиткам ученые-медики относят:

светлое пиво (в нем же меньше всего калорий);

сухое красное вино (напиток содержит оксиданты и полифенолы, а остаточного сахара в нем немного).

водка и джин (содержание FODMAP в водке и джине намного ниже, чем в большинстве других крепких спиртных напитков);

винный шпритцер (напиток из сухого белого или красного вина, воды и льда).

Ученые добавляют, что в джине и водке высокое содержание спирта, что может свести на нет преимущества низкого процента FODMAP.