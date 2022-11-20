Кружится голова: восемь объективных причин и четыре повода для волнения

Когда голова кружится не только от счастья и успеха, это может привести к неприятным последствиям. Как распознать «опасные» и «безопасные» головокружения?

Головокружение, или по-научному вертиго, происходит из-за того, что нарушается связь между мозгом и вестибулярным аппаратом, так называемым внутренним ухом. Тогда мозг начинает терять ориентацию в пространстве и в панике начинает искать способ вернуть себе опору. Все это приводит к тем самым ощущениям, будто вы катаетесь на детской карусели или земля уходит из-под ног, хотя вы неподвижны.

Когда причин для паники нет

Время от времени голова начинает кружиться у каждого. Хорошо, если это неприятное ощущение не имеет регулярный характер и быстро прекращается.

Не стоит также нервничать, если для продолжительного вертиго есть объективные причины:

алкогольная интоксикация (похмелье)

побочные эффекты некоторых препаратов

перегрев

обезвоживание

укачивание в транспорте

низкий уровень железа (анемия) или сахара (гипогликемия) в крови

голод

чрезмерные физические нагрузки.

Головокружения, которые наступают в следствие приведенных выше причин, как правило, кратковременные, и устраняются симптоматически: достаточное количество еды и воды, снижение нагрузок, смена лекарств после консультации с врачом и действительно один бокал за ужином, который не превращается в безудержные гуляния до рассвета.

А вот теперь стоит задуматься