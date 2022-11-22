Эти пять знаков Зодиака больше других обожают секс

Ловили ли вы себя на определённых мыслях, когда разглядывали людей на улице, листали анкеты на сайтах знакомств или любовались любимым турецким актёром на экране телевизора? В груди поднимался жар, а в животе порхали бабочки? Когда дело доходит до вопроса, как часто вам нужен секс, важную роль играет не только либидо, но и знак Зодиака.

Некоторые представители зодиакального круга точно больше других занимаются сексом. Просто потому, что больше жаждут интима. Все предаются любви по-разному: у одних секс незабываем, горяч и зажигателен, заставляет хотеть ещё большего; другие во время близости нежны, ласковы и неторопливы. Конечно, либидо у всех разное, на него может влиять множество факторов, но и ваш знак зодиака списывать со счетов не стоит. Кто же обожает секс больше всех?

Овен

Овен – один из трёх представителей огненной стихии, страстный и нетерпеливый. Именно эти черты характера и делают людей данного знака отличными любовниками. Овны не просто сближаются с любимым человеком, но и стремятся доставить партнёру как можно больше удовольствия в процессе. Управляемые Марсом, планетой действия и секса, Овны мыслят об интиме буквально каждый день. Либидо и влечение обладателей этого знака Зодиака довольно высоки, что делает секс с ними незабываемым опытом.

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