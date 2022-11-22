Интим – неотъемлемая часть отношений. А вы знали, что знак Зодиака влияет даже на эту часть жизни человека? Оказалось, для определенных представителей зодиакального круга секс крайне важен, пишет Лайф.
Эти пять знаков Зодиака больше других обожают секс
Ловили ли вы себя на определённых мыслях, когда разглядывали людей на улице, листали анкеты на сайтах знакомств или любовались любимым турецким актёром на экране телевизора? В груди поднимался жар, а в животе порхали бабочки? Когда дело доходит до вопроса, как часто вам нужен секс, важную роль играет не только либидо, но и знак Зодиака.
Некоторые представители зодиакального круга точно больше других занимаются сексом. Просто потому, что больше жаждут интима. Все предаются любви по-разному: у одних секс незабываем, горяч и зажигателен, заставляет хотеть ещё большего; другие во время близости нежны, ласковы и неторопливы. Конечно, либидо у всех разное, на него может влиять множество факторов, но и ваш знак зодиака списывать со счетов не стоит. Кто же обожает секс больше всех?
Овен
Овен – один из трёх представителей огненной стихии, страстный и нетерпеливый. Именно эти черты характера и делают людей данного знака отличными любовниками. Овны не просто сближаются с любимым человеком, но и стремятся доставить партнёру как можно больше удовольствия в процессе. Управляемые Марсом, планетой действия и секса, Овны мыслят об интиме буквально каждый день. Либидо и влечение обладателей этого знака Зодиака довольно высоки, что делает секс с ними незабываемым опытом.
Скорпион
Почётное второе место в списке главных любителей интима среди знаков Зодиака занимают Скорпионы. Природа наградила этих представителей стихии Воды высоким сексуальным влечением, чрезвычайной чувственностью и влюбчивостью. Говорят, что в постели Скорпионы – монстры. Однако добиться их расположения не так уж и просто, не то что оказаться с ними в одной кровати. Эти люди достаточно осторожно ведут себя, часто не доверяют и боятся открыться. Но если всё же получится доказать этому знаку зодиака, что опасности вы не представляете, взаимно влюбитесь и стерпите сложный характер Скорпиона, незабываемый и частый секс вам гарантирован.
Телец
Земной Телец, ориентированный на комфорт, любит страсть и объятия. Управляемые Венерой, планетой любви, носители этого знака зодиака обожают чувственный секс и романтику, что делает их великолепными, нежными партнёрами. Умело настраиваясь на одну с избранником волну, Тельцы считывают все его осознанные и не очень желания, чтобы близость была искренней и приятной обоим. Они обожают комфорт, поэтому подготавливают обстановку вокруг: зажигают свечи, включают расслабляющую музыку и стелют шёлковые простыни. Но не думайте, что заполучить себе в любовники этого человека так просто. Представители стихии Земли достаточно проницательны, так что даже не стоит и пытаться имитировать удовольствие рядом с ними – они этого не потерпят.
Весы
Как знак зодиака, которым управляет Венера – богиня любви, секса и красоты, Весы становятся отличными партнёрами в постели. Они романтичны, ласковы, милы и щедры, нежны и любят исследовать тело второй половинки. Весы невероятно сильно ценят взаимное сексуальное удовлетворение, поэтому, как и Тельцы, не потерпят рядом с собой обманщиков. Интересно и то, что порой концентрация на удовольствии любимого человека и доведении его до оргазма для Весов может быть очень возбуждающей. Ведь они трепетно относятся к партнёру и готовы практически на всё, лишь бы слышать звуки наслаждения процессом.
Рак
Для носителей знака зодиака Рак секс – это в первую очередь эмоциональная близость с партнёром. Из-за скрытности и нежелания выставлять чувства напоказ кому попало эти представители водной стихии далеко не сразу окажутся в постели с понравившимся человеком. Подозревая в неискренности и боясь ошибиться, Раки сначала проверят избранника на взаимность чувств. Как только убедятся, что к ним питают симпатию по-настоящему, кардинально изменятся в сексуальном плане. Раки –невероятные романтики, которые обожают доставлять удовольствие партнёру, исполняя самые смелые мечтания. В зависимости от настроения человека этого знака зодиака любовник может почувствовать его страсть, нежность и порой даже агрессивность. Раки постоянно интересуются, чего в конкретный момент желает партнёр, чтобы сделать каждый сексуальный опыт ярким, искренним и наполненным наслаждением.