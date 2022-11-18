Убийство Галины Хатчинс: о погибшей операторе-украинке снимут документальный фильм

Компания Story Syndicate займется производством документального фильма об операторе картины «Ржавчина» Галине Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке.

В общем, муж погибшей Мэтт дал свое согласие на съемку ленты. У создателей картины будет эксклюзивный доступ к вещам Галины. Это позволит воспроизвести им полноценную картину, какой при жизни была оператор. «Это позволит изобразить мощный портрет пути Хатчинс: от ее юности, когда она жила на отдаленной советской военно-морской базе, а затем в Киеве, до того, как стала одной из самых востребованных кинематографистов независимого кино. Документальный фильм станет данью уважения творчеству Хатчинс», – говорится в заявлении создателей фильма, пишет Variety.

Режиссером картины станет Рэйчел Мэйсон, которая в прошлом году была номинирована на премию «Эмми». «Как режиссер я хотела снимать с ней фильмы. Я никогда не могла представить, что буду снимать о ней фильм. Мир потерял большую художницу, но я потеряла подругу. Этот фильм дает нам возможность поделиться ее человечностью и талантом с миром. Галине суждено было стать величием, до сих пор она им является», – отметила режиссер.