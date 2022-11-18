Убийство Галины Хатчинс: о погибшей операторе-украинке снимут документальный фильм
Компания Story Syndicate займется производством документального фильма об операторе картины «Ржавчина» Галине Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке.
В общем, муж погибшей Мэтт дал свое согласие на съемку ленты. У создателей картины будет эксклюзивный доступ к вещам Галины. Это позволит воспроизвести им полноценную картину, какой при жизни была оператор. «Это позволит изобразить мощный портрет пути Хатчинс: от ее юности, когда она жила на отдаленной советской военно-морской базе, а затем в Киеве, до того, как стала одной из самых востребованных кинематографистов независимого кино. Документальный фильм станет данью уважения творчеству Хатчинс», – говорится в заявлении создателей фильма, пишет Variety.
Режиссером картины станет Рэйчел Мэйсон, которая в прошлом году была номинирована на премию «Эмми». «Как режиссер я хотела снимать с ней фильмы. Я никогда не могла представить, что буду снимать о ней фильм. Мир потерял большую художницу, но я потеряла подругу. Этот фильм дает нам возможность поделиться ее человечностью и талантом с миром. Галине суждено было стать величием, до сих пор она им является», – отметила режиссер.
Напомним, Галина Хатчинс погибла осенью прошлого года. Оператора застрелили во время съемок фильма «Ржавчина». Роковой выстрел совершил актер Алек Болдуин. По его словам, он не знал, что оружие заряжено. В настоящее время ведется следствие касательно гибели оператора.