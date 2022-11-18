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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как устанавливали рождественскую елку на Ратушной площади Таллинна

Limon.ee
Смотрите, как устанавливали рождественскую елку на Ратушной площади Таллинна
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Рождественская елка в Таллинне
Рождественская елка в Таллинне Фото: Kuvatõmmis TikToki videost

Сезон Рождества и новогодних праздников открыт официально, и на Ратушной площади Таллинна появилась рождественская елка. Посмотрите видео TikTok, чтобы увидеть, как была установлена елка.

В четверг в Таллинне на Ратушной площади установили рождественскую елку, которую в этом году привезли из деревни в Мустйыэ. В видеоролике, загруженном на TikTok, вы можете увидеть, как ставят елку.

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