Сезон Рождества и новогодних праздников открыт официально, и на Ратушной площади Таллинна появилась рождественская елка. Посмотрите видео TikTok, чтобы увидеть, как была установлена елка.
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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как устанавливали рождественскую елку на Ратушной площади Таллинна
Смотрите, как устанавливали рождественскую елку на Ратушной площади Таллинна
В четверг в Таллинне на Ратушной площади установили рождественскую елку, которую в этом году привезли из деревни в Мустйыэ. В видеоролике, загруженном на TikTok, вы можете увидеть, как ставят елку.