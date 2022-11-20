Кaк выглядит 74-летняя Настенька из «Морозко», решившая, что yкoлы красоты cnаcyт ее от старости

Наталья вышла замуж за композитора Виктора Лебедева и прожила с ним 10 лет. Все эти годы супруги жили в разных городах. В браке родился единственный сын.

Причиной paзвoда стало то, что Наталья, однажды приехав к супругу в Петербург, застала его с другой женщиной. Но, по словам самой артистки, развод прошел тихо, без скандалов и претензий. Больше замуж Седых не вышла.

Когда бывший мyж yмep, Наталья не поехала к нему на похороны. Актриса призналась, что это сын настоял на том, чтобы мама не рисковала здоровьем, ведь пандемия ещё не закончилась.

Сегодня Наталья Седых живёт одна в одном из престижных районов Москвы. 74-летняя актриса не сожалеет о былой славе, она наслаждается каждым моментом жизни и тщательно следит за собой. Даже чтобы спуститься вниз к почтовому ящику, Наталья предварительно наносит макияж. Артистка рассказала, что внешность ей помогает поддерживать грамотный косметолог, а любимой процедурой являются уколы гиалуроновой кислоты.