Денежный гороскоп на 2023 год: кто точно разбогатеет

О том, кому и что стоит ожидать от предстоящего года, рассказала ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Овен

Начало 2023 года принесет Овнам перемены в материальном положении. Прежняя деятельность перестанет приносить ощутимую выгоду, поэтому возникнет необходимость искать новые финансовые решения. Уже к середине весны природная предприимчивость подскажет правильное направление. Наиболее удачными решениями для Овнов окажутся инвестиционные проекты, которые позволят удовлетворять не только бытовые потребности, но и откладывать часть прибыли на новые идеи.

Телец

Финансовое положение Тельцов будет отличаться стабильностью в 2023 году. Денежных подарков, «свалившихся» на голову, не будет, однако и заметных дыр в семейном бюджете тоже не предвидится. Летом 2023 года Тельцам подвернется проект, который покажется очень перспективным для инвестиций. Однако звезды настоятельно рекомендуют не поддаваться искушению, поскольку в погоне за легкими деньгами можно сильно проиграть.

Близнецы

Для Близнецов 2023 год откроет удивительные возможности. Все финансовые сделки будут проходить, как по маслу. Звезды советуют Близнецам не довольствоваться малым, а расширять горизонты. Чтобы получить от своего дела максимум выгоды, нужно искать новых деловых партнеров и уделить внимание грамотному менеджменту. Так к концу года можно заметно приумножить свое состояние.

Рак