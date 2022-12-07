В новом году у звезд будут свои любимчики, в частности некоторым знакам Зодиака будет везти в финансовых делах намного больше, чем остальным, пишет cluber.com.ua.
Денежный гороскоп на 2023 год: кто точно разбогатеет
О том, кому и что стоит ожидать от предстоящего года, рассказала ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.
Овен
Начало 2023 года принесет Овнам перемены в материальном положении. Прежняя деятельность перестанет приносить ощутимую выгоду, поэтому возникнет необходимость искать новые финансовые решения. Уже к середине весны природная предприимчивость подскажет правильное направление. Наиболее удачными решениями для Овнов окажутся инвестиционные проекты, которые позволят удовлетворять не только бытовые потребности, но и откладывать часть прибыли на новые идеи.
Телец
Финансовое положение Тельцов будет отличаться стабильностью в 2023 году. Денежных подарков, «свалившихся» на голову, не будет, однако и заметных дыр в семейном бюджете тоже не предвидится. Летом 2023 года Тельцам подвернется проект, который покажется очень перспективным для инвестиций. Однако звезды настоятельно рекомендуют не поддаваться искушению, поскольку в погоне за легкими деньгами можно сильно проиграть.
Близнецы
Для Близнецов 2023 год откроет удивительные возможности. Все финансовые сделки будут проходить, как по маслу. Звезды советуют Близнецам не довольствоваться малым, а расширять горизонты. Чтобы получить от своего дела максимум выгоды, нужно искать новых деловых партнеров и уделить внимание грамотному менеджменту. Так к концу года можно заметно приумножить свое состояние.
Рак
В 2023 году Раки будут прочно стоять на ногах. Материальное положение будет стабильным в долгосрочной перспективе. К осени можно создать серьезные накопления. Звезды обещают Ракам дополнительный доход от банковского вклада, а также солидный бонус в виде наследства или весомого выигрыша, который случится к концу года.
Лев
Львы заметно разбогатеют в 2023 году. Ряд принятых важных решений скажутся на общем деле самым выгодным образом. Удача будет сопутствовать Львам целый год, поэтому стоит воспользоваться выпавшим шансом. Стоит обратить внимание на проекты, которые ранее казались рискованными. Звезды обещают большой куш и мощный денежный поток.
Дева
В 2023 году Девам не рекомендуется принимать важные решения, связанные с финансами. Нужно отказаться от инвестирования, покупки лотерейных билетов и кредитов. Придется рационально распоряжаться своим бюджетом и не совершать бездумных трат. К осени 2023 года ситуация улучшится, но до этого момента Девам стоит внимательно следить за содержимым собственного кошелька.
Весы
Денежная удача ожидает Весов в первой половине 2023 года. Именно в этот период стоит обратить внимание на крупные проекты и не бояться оправданных рисков. Лучшим решением для Весов станут вложения в недвижимость, которые принесут наиболее мощную финансовую отдачу. К концу 2023 года можно получить первую серьезную прибыль и подготовить плацдарм для новых сделок.
Скорпион
В 2023 году Скорпионам улыбнется финансовая удача. Радостное событие произойдет в середине текущего года. О себе дадут знать старые проекты, а также влиятельные спонсоры. Вторым удачным периодом для Скорпионов станет конец года. Звезды обещают солидные денежные премии, ценные подарки от коллег и щедрые знаки от родственников.
Стрелец
Материальное состояние Стрельцов в 2023 году будет демонстрировать неизменность, что уже неплохо. Благодаря постоянному и стабильному доходу можно освоить новые области карьеры или заняться поиском более перспективной работы.
Козерог
2023 год порадует Козерогов предсказуемостью. Используя свое стабильное положение, можно сформировать финансовую подушку, или вложиться в интересные проекты. Несмотря на успешное финансовое состояние, не стоит одалживать деньги окружающим, поскольку в 2023 году возрастает риск не дождаться возвращения нужной суммы.
Водолей
В результате смены работы и поиска дополнительных возможностей доход Водолеев в 2023 году резко возрастет. Перед ними замаячат новые перспективы. Теперь Водолеи наконец-то смогут позволить себе совершить заветные покупки или отправиться в интересное путешествие.
Рыбы
Финансовая удача найдет Рыб летом 2023 года. Именно в указанный период стоит совершить большинство сделок и денежных манипуляций. Однако Рыбам однозначно не стоит пускать все средства на ветер и рано праздновать победу. К концу года ждут неожиданные ощутимые траты, которые не были прописаны в бюджете. Именно поэтому стоит воздержаться от расточительства и рационально распределить финансы.